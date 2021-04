Cottbus

Neulich hat sich Rádio MR Easy aus São Paulo gemeldet, über Instagram, dem Knotenpunkt der kreativen Welt. Lena lacht, glockenhell und ungläubig, sie muss sich die Geschichte selbst nochmal erzählen, um zu prüfen: Ist das wirklich wahr? „Brasilien wollte meinen Song“, sagt sie, wirft ihr langes, blondes Haar zurück und schaut halb lächelnd und halb ratlos in die Kamera des Laptops, die man für Interviews in dieser Zeit des Abstandhaltens eben braucht. Woher sie ihren Song wohl kennen? „Youtube“, vermutet Lena Hauptmann. Noch so ein Knotenpunkt.

Lena aus Cottbus im brasilianischen Radio

Rádio MR Easy spielt nun „Letting Go“ von Lena aus Cottbus, sendet ihn aus São Paulo raus ins weite Land. Dabei ist Lena doch im Grunde erst dabei, Deutschland zu vermessen, und womöglich zu erobern. Brasilien? Das ist der zweite Schritt vorm ersten. Lena, 25 Jahre, sieht nicht aus, als würde sie so ein Gedanke ernsthaft aus der Ruhe bringen.

Vermutlich spüren sie in São Paulo tiefer, welch klare Farbe die Musik von Lena Hauptmann hat. Die Deutschen tun sich schwer, die liebliche Melancholie des Bossa Nova zu umarmen und zu würdigen. Lena hat für solche Melodien gut ausgerichtete Sensoren, die in der Lausitz sonst nicht oft zu finden sind. Die Lausitz gilt ja eher als Gegend, in der die Hüfte nicht so locker sitzt.

Lena studiert Jazzgesang in Leipzig, kommt aber immer wieder heim nach Cottbus, weil hier das Internet schneller ist. Und weil hier das alte Klavier steht. Klavier spielt sie erst ein paar Jahre, sie brauchte es als Nebenfach, um ihr Gesangsstudium zu beginnen. Angefangen hat sie mit Gitarre und der Lust zu singen, mit elf stand sie bereits auf großen Bühnen von Kindermusicals. Das war der Startschuss.

Und wohin hat es sie geführt? Zum Gewinn des 38. Deutschen Rock & Pop-Preises 2020, vergeben von der Deutschen Popstiftung. Ein großer Schritt nach vorne, schon Pur, Yvonne Catterfeld und Juli haben hier gewonnen und die eigenen Karrieren angeschoben.

Siegertitel auf Sorbisch

Lena Hauptmann gewann den Preis als beste „Singer-Songwriterin“, das ist die Gattung, in der sich gerne ältere Männer über ihre Ex ausweinen. Das ist wirklich nicht das Thema von Lena. Ihr Siegerlied heißt „Tysac Cowanjow“, was der Jury sicher keinen Hinweis darauf gab, worum es ging. Sie singt das Lied auf Sorbisch, was ihn ins vollends unkonventionelle Licht in dieser sonst so traditionsbewussten Gattung rückt. Sorbisch, die alte Sprache der Lausitz, ist im Pop sonst kein Begriff. Viele halten es für Polnisch.

Zur Person Lena Hauptmannwurde 1995 in Cottbus geboren und studiert derzeit Jazz- und Popgesang an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig. 2013war sie Bundespreisträgerin für Popular-Gesang beim Wettbewerb „Jugend Musiziert“. Im November 2019 belegte sie mit ihren eigenen Songs in sorbischer und englischer Sprache den 2. Platz beim deutsch-polnisch-französischen Chansonwettbewerb „Köln-Breslau-Paris“ und gewann zusätzlich den Publikumspreis. Im Jahr 2020wurde Lena Hauptmann mit dem 1. Platz beim Deutschen Rock & Pop-Preis der Deutschen Popstiftung in der Hauptkategorie „Singer-Songwriter“ ausgezeichnet.

Sie hat das Lied selbst komponiert, auch den Text geschrieben, doch zunächst auf Englisch. „A Million Dreams“ heißt der Titel, eine Million Träume, sie hat ihn ins Sorbische übersetzt. Nicht selbst, „mein Sorbisch stammt nur aus der Schule, es reicht für Smalltalk.“ Nach Feinheiten hat sie einen Musikerkollegen vom Sorbischen Rundfunk des RBB gefragt, einen „Muttersprachler“. Es geht im Text darum, zu seinen Träumen zu stehen, doch auch darum, wie schön es sein kann, diese Träume zu teilen, nicht alleine in ihnen verloren zu gehen.

Sie wollte etwas riskieren

Sie warf sich in den Wettbewerb mit ihrem sorbischen Lied, auch wenn sie Wettbewerbe nicht als ideale Form für Musiker betrachtet, „weil Wettkampf und Sportsgeist den unterschiedlichen Begabungen der Einzelnen, die in der Musik so wichtig sind, nicht gerecht wird.“

Warum nahm sie einen sorbischen Song, der als Chanson zwar herrlich knistert, sprachlich aber zwangsläufig ein Rätsel bleibt? „Ich dachte, ich riskiere mal was und knalle es den Leuten vor den Latz“, sagt sie, sie lacht, und dann ergänzt sie: „Ich hätte es sicherlich nicht gemacht, wenn ich nicht so gute Erfahrungen damit gemacht hätte. Die Leute werden hellhöriger, wenn sie die Sprache nicht verstehen, und fangen an zu fragen: Was ist das?“ Dadurch entstehe Nähe und Interesse. Im Idealfall sogar Liebe für das Lied.

Lena hat das Lied mit ihrem Gitarristen Dan Baron eingespielt, den sie vom Konservatorium in Cottbus kennt. Sie hat den Song auf Tonträger zum Wettbewerb geschickt, die Jury traf eine Vorauswahl, die Finalisten sollten in der Siegerlandhalle der Stadt Siegen ihre Lieder für die endgültige Wertung live vorstellen. Dieser Auftritt war zugleich der Preis, die Prämie für die Besten, die nach Siegen in Nordrhein-Westfalen hätten kommen dürfen.

So war es vorgesehen, im Dezember 2020. Doch weil Corona nirgendwo Präsenz erlaubt, zumindest keine körperliche, fiel das Konzert aus. Die Jury hörte nochmals in die Tonträger. Und entschied sich dann für Lena. Ein Triumph. Aber ein schaler. Die Siegernachricht schrieben die Juroren ihr per Textnachricht. Die Trophäe brachte der Paketdienst. Ein erhabener Preis. Und doch ein deprimierender.

Vor Corona lief alles bestens

„Es geht mir nicht so gut“, sagt Lena Hauptmann in die Kamera des Laptops, „ich bin frustriert, ich kann nicht auf die Bühne.“ Kurze Pause. „Künstler werden politisch vergessen und übersehen, das wird jetzt deutlich.“ Sie wartet auf den Austausch mit dem Publikum, sie will den Leuten auf Konzerten in die Augen sehen, „es lässt sich in Gesichtern so viel lesen!“

Vor der Pandemie lief es bestens. Sie hatte viele Bands, nicht nur jene mit Dan Baron. Auch eine Bigband mit vielen Bläsern, dann eine Show-Bigband, wo sie mitunter schwarzen Funk von Chaka Khan sang. Dann das Trio „Die Lenas“, wo sie mit zwei Studentinnen im Stil der Andrews Sisters ihre Stücke eingesungen haben. Alle drei heißen sie Lena, alle drei sind blond, sie haben lange Haare, in den Videos sieht man sie als lustige und gut gelaunte Models.

Nun hofft Lena Hauptmann, dass sie durch den Deutschen Rock & Pop-Preis Aufmerksamkeit bekommt – für neue Engagements, auch wenn sie sich nicht auf der großen Bühne zeigen konnte. Sie studiert noch. Doch sie möchte mal leben von der Musik. Immerhin, in Brasilien läuft es derzeit rund… Auch in schweren Zeiten ist es ganz beruhigend, wenn die Aktien gut stehen in Übersee.

