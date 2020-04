Wie erzählen Bücher und Filme von einer Pandemie?

Potsdam

Wem das alles zu viel wird, die Tagesschau, die Statistiken und der Podcast des Virologen, der legt sich ins Feuilleton und deckt sich mit Büchern zu. Er hält die Wirklichkeit auf Abstand, und trotzdem kann ihm keiner vorwerfen, er verweigere sich der Welt. Im Gegenteil. Das Feuilleton sucht nach den letzten Dingen, das ist womöglich gar nicht schlecht in Zeiten, von denen man uns sagt, sie seien erst „der Anfang“ einer Pandemie. Leute aus dem Feuilleton blicken der Zeit voraus, sie schauen aufs Ende. Dazu bräuchte man nach reiner Lehre eine Kristallkugel. Feuilletonisten aber glauben an die Kraft von Buch und Film. Doch ob die wirklich helfen?

Wer für Bücher keine Zeit hat, weil zu Hause aktuell die Kinder unterrichtet werden müssen und die Arbeit auf dem Schreibtisch wartet, greift zum Film. Die Kinos sind verriegelt, man guckt die Stücke jetzt im Stream oder auf DVD. Filme daheim zu schauen hat den Vorteil, dass man sprechen darf, während die Werke laufen. Das ist nicht schlecht, denn Filme, die von Seuchen erzählen, führen zu Redebedarf. Auch ein Vorteil: Zu Hause weiß man, wer neben einem sitzt, das ist nicht immer klar im Kino. Filme über Viren sind Vertrauenssache.

Hunger auf Erdnüsse

Weit oben in der Gunst des Publikums stehen seit Anfang der Corona-Zeit „Contagion“ (2011) von Steven Soderbergh und „Outbreak“ (1995) von Wolfgang Petersen. Wie erzählen diese Filme von der Seuche, nach welchem Muster funktioniert die Form von Horror, aus der man sich im besten Falle Schlüsse zieht für die reale Gegenwart im Jahr 2020? Soderbergh filmt gnadenlos lebensnah, er hängt der schönen, aber kühlen Gwyneth Paltrow einen ernsten Husten an, folgt ihr auf Schritt und Tritt, die Kamera verharrt auf jeder Nuss, nach der sie greift und schaut mit Sorge auf die Geldkarte, die sie beim Einkauf zückt.

Ein paar Filmminuten später ist sie tot, man klappt ihr bei der Obduktion den Schädel auf. Das Virus bei Soderbergh ist stärker als Corona, doch die reale US-Regierung unter Trump ist schwächer als jene im Film. Am Ende rettet Matt Damon als Familienvater seine Tochter, muss sie aber streng in Quarantäne halten. Man möchte das in Zeiten von Corona schon ein „Happy-End“ nennen.

Tod nach wenigen Minuten

Wolfgang Petersen geht mit „Outbreak“ in die Vollen und im Vergleich zu Soderbergh ins Fabelreich des Actionfilms. Sein Stück kann man viel leichter als Fiktion abtun, hier fehlt der Realismus von „Contagion“. Das Virus speist sich bei Petersen aus einem künstlich gezüchteten Biokampfstoff, den die Armee in einem afrikanischen Militärlager testet. 30 Jahre später wird über dem Camp eine Bombe gezündet – nur ein Affe entkommt, er trägt die Viren weit hinaus nach Kalifornien. Das ist großes Starkino mit Dustin Hoffman, in diesem Falle ohne Redebedarf, doch mit Hunger auf Erdnüsse.

Als roter Faden zieht sich durch die Filme, dass ihr Virus aus Ecken stammt, die nicht komplett zivilisiert erscheinen. Es sind die Gegenden in Asien oder Afrika, wo Mensch und Tier vermeintlich derart nahe beieinander leben, dass hier die Regeln der Hygiene nicht mehr gelten. Das Narrativ will uns erzählen: Mit gesetzlicher Krankenkasse und gut sortiertem Seifenschrank sind wir vor sowas sicher. Ein Trugschluss.

Die Ratten kommen

Wer Zeit zum Lesen hat, dem hilft „Die Pest“ von Albert Camus. Der Roman erschien in Frankreich 1947: Die Ratten kommen aus den Löchern, sie belagern Straßen, Plätze und richten sich in Hauseingängen ein. Die Leute staunen, zunächst noch frei von Angst. Doch die Lage eskaliert, die Menschen sterben. Letztlich geht es um das „ Virus“ der Nazi-Besatzung, die Welt der Konzentrationslager und die Aussicht auf den dritten Weltkrieg. „Die Pest“ zeigt deren Wirkungen auf das moralische Klima einer seelenlosen Stadt, die das Gefühl für den Tod verloren hat.

Szene aus dem Spielfilm die Pest aus dem Jahr 1992. | Quelle: arte

Die „Pest“ war in den ersten Corona-Wochen vergriffen, was in guten Zeiten, wie wir sie kannten bis vor einem Monat, eine Sensation gewesen wäre – als Zeichen einer Blüte der Philosophie, als Symbol für einen Hunger auf nahrhafte Lektüre. Das Buch wurde nun nachgedruckt, in 88. Auflage. Zwischenzeitlich stand „Die Pest“ bei Amazon für 1685,08 Euro zum Verkauf, als gebrauchtes Exemplar.

Mitunter helfen alte, sehr alte Hausrezepte. Zu denen darf man Boccaccio zählen, einen Autor aus Italien, dem Land mithin, das momentan die schärfste Form der Heimsuchung erfährt. Giovanni Baccaccio schildert am Beginn des „Decamerone“ (entstanden zwischen 1349 und 1353) die schrecklichen Zustände in Florenz. Er zimmert das Sittenbild einer verderbten Gesellschaft, der Leser könnte fragen, ob die Seuche nicht eine verdiente Strafe sei.

Quarantäne in Florenz

Inmitten der florentinischen Pest entscheiden sich zehn junge Menschen, fortan in Quarantäne zu leben, nicht ohne den Komfort eines Landhauses. Sie schreiben Novellen, um sich die Zeit zu vertreiben und geistig beweglich zu bleiben. Ein Kanon von komischen, grausamen und erotischen Stücken entsteht.

Wir Menschen im 21. Jahrhundert schreiben nicht mehr selbst, um Krisen zu verarbeiten. Wir holen uns Bücher und Filme ins Haus, auch wenn es nicht immer ein Landhaus ist. Vielleicht sollten wir wieder selber erzählen. Denn Glücklichsein ist eine aktive Tätigkeit. Der Schutz vor Viren auch.

Von Lars Grote