Willkommen in den Zwanziger Jahren!

Potsdam

Im Berliner Admiralspalast am Bahnhof Friedrichstraße wird in der Revueshow„Berlin Berlin“, wie einst Josephine Baker, im Bananenrock getanzt. Gleich schräg gegenüber am Schiffbauerdamm plant das Berliner Ensemble für 2021 eine komplette Neuinszenierung der „Dreigroschenoper“ von Berthold Brecht und Kurt Weill.

Und „Babylon Berlin“, die Mega-Serie über das Berlin der Weimarer Republik, startet am 24. Januar auf Sky mit der dritten Staffel: In zwölf Folgen à 45 Minuten wird versucht, das Lebensgefühl der „Goldenen Zwanziger Jahre“ in deutsche Wohnzimmer zu beamen. Und nicht nur dorthin. Die dritte Staffel der Erfolgsserie wurde schon vor Ausstrahlung an mehr als 100 Länder verkauft.

Berlin Berlin, die neue Show im Berliner Admiralspalast. Quelle: Mehr-BB Entertainment GmbH

Wir sind zurück in den Zwanzigern. Und das nicht nur auf Bühne und Bildschirm, sondern ganz real. Die ersten zwei Dekaden nach der Jahrtausendwende sind um. Nun beginnen erneut Zwanziger Jahre. Aber ist das allein der Grund für die erneute Attraktion der bewegten Jahre von damals?

Sicher, die „Goldenen Zwanziger“ sind ein Mythos. Die „Roaring Twenties“, in Frankreich auch die „Année folles“ (die verrückten Jahre) genannt, gelten als das Jahrzehnt unbeschwerten Vergnügens – zumindest in den damaligen Metropolen. Rückblickend waren sie aber auch die Jahre des „Tanzes auf dem Vulkan“ – solange, bis durch die Wirtschaftskrise 1929 und schließlich durch die Machtübernahme der Nazis 1933 alles den Bach runter ging.

Zeit der Utopien

Die Faszination ist also unvermeidlich mit Gänsehaut verbunden. Vor allem wenn man bedenkt, dass die Zwanziger Jahre eine Zeit des schroffen gesellschaftlichen Umbruchs und der Beginn einer beschleunigten Modernisierung waren. Denn auch wir leben heute in Zeiten rasanten Wandels.

Die Ausgangssituation der 1920er Jahre war freilich eine ganz andere. Auch anders als noch 100 Jahre vorher, als die Französische Revolution von 1789 gerade mal rund 30 Jahre her war und die Hoffnungen auf Gewerbefreiheit, Demokratie und nationale Einheit in den deutschen Ländern einen Dämpfer nach dem anderen erhalten hatten. Das aufstrebende Bürgertum hatte sich Zug um Zug ins Private zurückzogen und sich in seinen Biedermeiermöbeln eingerichtet.

Zu Beginn der 1920er herrschte hingegen Aufbruchstimmung. Die Materialschlachten des Ersten Weltkrieges hatten den bis dahin größten Zivilisationsbruch des 20. Jahrhunderts beschert. Ein Schock, der alles Bestehende infrage stellte. Warum sollte nicht alles auch ganz anders und vor allem viel besser sein können? „Was jetzt war, wird bald wohl vergessen sein. Nur eine leere, grausige Erinnerung, bleibt in der Luft stehen“, schrieb der Philosoph Ernst Bloch 1918 in seinem Jugendwerk „Geist der Utopie“ voller revolutionärer Hoffnung.

Revolution im Alltag

Es war in der Tat die Zeit der großen Veränderungen. Die politische Revolution hatte die Republik gebracht, die soziale sollte, wenn es nach der Linken ging, bald folgen, und zumindest die Revolutionierung des Alltagslebens war in vollem Gange.

Die Industriearbeit veränderte sich durch den Einsatz des Fließbandes. Vor allem in den Städten entstanden neue Angestelltenberufe. Autos und Motorräder sorgten für eine Beschleunigung des Lebens. Die Anzahl der Pkw in Deutschland stieg in der Zeit von 1924 bis 1932 von 132 000 auf fast eine halbe Million. Die Anzahl der Motorräder, 1924 waren es 98 000, verzehnfachte sich annähernd.

Der von den Gewerkschaften erkämpfte Acht-Stunden-Tag und der zaghafte wirtschaftliche Aufschwung in der Mitte des Jahrzehntes sorgten dafür, dass zumindest für einen Teil der Bevölkerung eine Freizeitkultur entstand. Tanz- und vor allem Sportveranstaltungen waren nachgefragt. Boxen oder Fußball, im Kaiserreich noch als „undeutsche Fußlümmelei“ verspottet, waren bei breiten Bevölkerungsschichten beliebt. Die Menschen strömten zum Sechs-Tage-Rennen im Berliner Sportpalast.

Urauffuehrung der Dreigroschenoper von Bertolt Brecht (Text) und Kurt Weill (Musik) im Theater am Schiffbauerdamm, Berlin, am 31. August 1928 (Finale v.li. Szene mit Erich Ponto, Roma Bahn, Harald Paulsen als Mackie Messer am Galgen und Kurt Gerron). Quelle: epd

In den ersten Haushalten gab es Telefone, die irgendwann sogar ohne „Fräulein vom Amt“ funktionierten. Schallplatten und Radios brachten amerikanischen Jazz in die Wohnstuben. Zeitungen und Illustrierte wurden zur wichtigsten Informationsquelle. Mit dem Tonfilm schossen Kinos wie Pilze aus dem Boden.

Das alles betraf freilich nur einen Teil der bürgerlich etwas gesetzteren Welt. Gleichzeitig vegetierten in den Städten die Arbeiter zum Teil in Kellerlöchern und kämpften um ihre Existenz. Viele träumten von einer sozialistischen Gesellschaft und hatten für das frivole Gehopse auf den Tanzflächen wenig Verständnis. Und auch die Menschen auf dem Land hatten eher andere Sorgen.

Die „Goldenen Zwanziger Jahre“ Wirtschaftlich waren die 1920er-Jahre in Deutschland durch Krisen gekennzeichnet, die die junge Republik destabilisierten. 1923erreichte die seit Kriegsbeginn 1914 gallopierende Inflation ihren Höhepunkt. 1926-1928 kam es dank US-amerikanischer Wirtschaftshilfe zu einem kurzen Boom. Die Industrieproduktion erreichte 1927 das Niveau von 1913. 1929 dann die Weltwirtschaftskrise.

Doch zum Mythos der „Goldenen Zwanziger“ gehört trotz sozialem Elend und politischer Kämpfe die Glitzerwelt der Großstadt. Ihr Anblick veränderte sich nicht nur durch den zunehmenden Autoverkehr. Die Elektrifizierung ganzer Straßenzüge ließ Leuchtreklamen erstrahlen, die den Weg zu Kinos wie dem Ufa-Palast oder zu Revuen im Admiralspalast wiesen. Sie machten die Nacht zum Tag.

Die neue Frau

Es ist diese Welt, in der Frauen wie Anita Berber oder Marlene Dietrich zu Stars wurden, in der die künstlerischen Avantgarden reüssierten und in der technische Innovationen es möglich machten, neue Freiheitsansprüche zu formulieren. Künstlerinnen wie die Dietrich waren nicht nur Stars mit Glamour und Federboa. Sie verkörperten ein neues Frauenbild, das sich in bestimmten Kreisen auch im Alltag niederschlug.

Marlene Dietrich betört als Lola-Lola in dem von Josef von Sternberg inszenierten Ufa-Film "Der blaue Engel" die Männerwelt (Archivbild von 1929). Quelle: dpa

Diese neue Frau war selbstbewusst, durch Beruf wirtschaftlich unabhängig, trug einen kurz frisierten Bubikopf und nur knielange Hemdkleider oder gleich Hosen, damit sie sich beim Tanzen entsprechend bewegen kann. Die Zwanziger Jahre begannen die Geschlechterrollen zu verändern und schufen ein neues Körpergefühl.

In den „Roaring Twenties“ ist wahrlich viel passiert. Und als mit dem Börsenkrach am Schwarzen Freitag 1929 die Weltwirtschaftskrise einsetzte, war die Party vorbei. Doch die Welt war eine andere geworden.

Und heute? Geschichte wiederholt sich bekanntlich nicht. Aber der Blick zurück kann helfen, sich der eigenen Situation zu vergewissern. 1989 ist gerade mal 30 Jahre her, doch von der Euphorie von damals ist vor allem im Osten nicht mehr viel übrig.

Der Rückzug ins Privatleben bedeutet heute, anders als um 1820, nicht unbedingt eine Abkehr von der Politik. Viel bedenklicher ist jedoch, dass sich zahlreiche Bürger mittlerweile von den gesellschaftlichen Institutionen distanzieren und die Errungenschaften einer liberalen Demokratie in Zweifel ziehen.

Digitaler Wandel

Denn wie damals in den 1920er Jahren erleben wir eine fundamentale Zeitenwende. Globalisierung, Digitalisierung lassen einen grundlegenden gesellschaftlichen Umbruch erwarten. Dadurch werden neue Freiheiten, zunächst aber auch ungeregelte Verhältnisse und soziale Verwerfungen entstehen. Der Klimawandel wird ein verändertes Alltagsverhalten erfordern. Die weltweiten Migrationsbewegungen werden das gesellschaftliche Zusammenleben modifizieren.

Noch schneller als bislang gekannt, wird sich die Arbeitswelt verändern. Algorithmen und Künstliche Intelligenz dürften zahlreiche Tätigkeiten überflüssig machen. Neue Berufe werden dafür entstehen. Eine veränderte Mobilität, also die Art, wie wir uns durch die Welt bewegen, ist gefordert. Die Medienwelt wird eine andere werden. Die gedruckte Zeitung wird irgendwann der Vergangenheit angehören. Dafür werden andere digitale Kommunikations- und Informationskanäle entstehen.

Der Wandel dürfte den Alltag aber nicht nur in technologischer und ökonomischer Hinsicht betreffen. Soziale Beziehungen, die Rolle der Familie etwa, geraten weiter in Fluss. Männer und Frauen werden wohl noch weiter nach neuen Rollen suchen.

Wie meist, findet so ein Wandel zuerst in den Städten statt. Aber die ländlichen Regionen werden kaum lange außen vor bleiben. Am Ende der jetzt anstehenden Zwanziger Jahre könnte die Welt erneut eine völlig andere geworden sein.

Hoffentlich eine bessere – und am besten eine, in der sich die Energie und die Unbeschwertheit der „verrückten Zwanziger“ des vergangenen Jahrhunderts auf alle gesellschaftlichen Schichten überträgt. Das wird aber nur möglich sein, wenn wir bereit sind, die neuen Freiheiten zu nutzen.

Von Mathias Richter