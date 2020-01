So war „Wir sind auch nur ein Volk“ am Potsdamer Hans-Otto-Theater

Potsdam

Den Besuchern im Parkett des Großen Hauses merkt man es heute nicht mehr an, wer aus dem Osten und wer aus dem Westen stammt. Oder doch? Wie erleben Hiergebliebene und Zugezogene den Rückblick auf die Scharmützel der Deutschen Einheit?

Worum ging es?

Um den Ossi, das unbekannte Wesen. Ein ahnungsloser Wessi recherchiert für eine TV-Serie über den Osten. Er heuert in einer typischen Ossi-Familie an, um zu erfahren, wie es sich in der Diktatur gelebt hat. Er trifft aber nicht auf gebrochene Menschen, sondern auf Benno Grimm, einen ziemlichen Schlawiner, und seine Frau Trude Grimm, die Lehrerin in der DDR war, sich aber nichts vorzuwerfen hat. Der Autor erfährt, was Kampfgruppen waren und wie ein selbstgebrannter Obstler schmeckt.

Welche Schauspieler haben am meisten überzeugt?

Jon-Kaare Koppe muss in die großen Stapfen von Manfred Krug treten, für den Jurek Becker die Rolle des Benno Grimm anlegte. Der aus Dresden stammende Schauspieler erledigt das auf seine lakonische Weise souverän, aber nicht mitreißend. Manchmal sächselt er, manchmal berlinert er auch. Kristin Muthwill an seiner Seite erinnert in der Statur an Corinna Harfouch. Koppe und Muthwill ergeben ein glaubhaftes Paar. Katja Zinsmeister weiß vier verschiedene Figuren auszugestalten.

Wie hat der Regisseur den Stoff inszeniert?

Maik Priebe lässt den Text eins zu eins spielen. Und das ist auch das Problem dieses Abends, denn das Boulevardstück bleibt Flachware. Ein spritziger Fernsehstoff lässt sich nicht einfach auf die Bühne übertragen. Statt schneller Schnitte wird hier die Drehbühhne umständlich gedreht. Vorhänge werden auf- und zugezogen und so wird es manchmal langatmig.

Was waren die Höhepunkte des Abends?

Susanne Maier-Staufen sorgt mit ihrem Bühnenbild für Überraschungen. Als einmal ein Schlafzimmer aus der Wand gefahren wird, gibt es dafür sogar Szenenapplaus. Katja Zinsmeister singt als Liedermacherin Beate ein stimmungsvolles Lied.

Fazit?

Die Komödie setzt auf eine getragene, nostalgische Grundstimmung. Die Gags sitzen, sind aber nicht gerade zahlreich. Die Aufführung wird eher ältere Menschen ansprechen. Sie wirft noch einmal viele Reizthemen auf, die unmittelbar nach der Wende heftig diskutiert wurden. Und manche Probleme werfen einen langen Schatten.

info Nächste Aufführungen: 23. Jan. 19.30 Uhr, 2. Feb. 15 Uhr, 14. Feb. 19,30 Uhr, und 16. Feb. 17 Uhr. Hans-Otto-Theater, Großes Haus, Schiffbauergasse, Potsdam. Karten unter 0331/9811-8. Und in der MAZ-Ticketeria.

Von Karim Saab