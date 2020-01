Das Hans-Otto-Theater begnügt sich mit einem Fernsehschwank anno 1994

Potsdam

Der Euphorie über den Mauerfall folgte das Entsetzen darüber, wie weit Ost und West auseinanderliegen. Nach 1989 gibt es viel Erklärungsbedarf. Deshalb wurde schon früh der Ruf nach dem großen „Wenderoman“ laut. Literatur ist aber kein schnelles Medium. So war es zunächst den Fernsehmachern vorbehalten, die aufgewühlten Fragen und Probleme in einschlägiger Gebrauchskunst anzusprechen. In Daily Soaps, Krimis oder TV-Serien kamen zusehends auch sächselnde Welterklärer zu Wort.

Im Theater wird receycelt

Deutschlands subventionierte Stadttheater haben in den letzten Jahrzehnten wenig Nennenswertes über die deutsch-deutsche Zeitgeschichte auf die Bühne gebracht. Offenbar fehlt es an zündenden, zeitgenössischen Dramen. Mit Bühnenadaptionen von Romanen („Der Turm“, „Kruso“) und von Filmen („Sonnenallee“) versuchten die Theater, den Anschluss nicht ganz zu verlieren.

Das Bühnenbild verspricht mehr

Im Potsdamer Hans-Otto-Theater muss nun sogar eine launige, achtteilige TV-Serie aus dem Jahr 1994 als Steinbruch herhalten, um die andauernden Missverständnisse zwischen Ossis und Wessis abzubilden. Auf die Idee waren zuvor die Theater in Dresden und in Plauen gekommen. Für Potsdam stellten die Gastdramaturgin Natalie Driemeyer und Gastregisseur Maik Priebe eine eigene Bühnenfassung her.

Fernsehspiel im Theater – das geht selten gut. Doch der mehrstöckige, verschachtelte, rohe Kulissenaufbau auf einer Drehbühne signalisiert, dass hier einmal die perfekte Illusion nicht oberstes Gebot sein könnte, dass Brüche eingeplant sind. Aus einer ollen Wand wird plötzlich ein Schlafzimmer herausgefahren oder eine ganze Sitzecke. In solchen Momenten gibt es sogar Szenenapplaus für das Werk der Bühnenbildnerin Susanne Maier-Staufen, die eine Volksbühnen-Grundidee von Bert Neuman weiterentwickelt hat.

Allein Retro ist ansgesagt

Die Innenausstattung in den Zimmerschachteln versetzt den Zuschauer dann aber in die Zeit um 1990. Weit oben liegt die helle Westberliner Wohnung des Schriftstellers Anton Steinheim mit weißen Ledersitzmöbeln. In einem Labyrinth weiter unten befinden sich die gemütlichen, aber spießigen Zimmer der Familie Grimm. Ein romantischer Kunstdruck und eine hängende Topfpflanze zieren die großblumige Wohnzimmertapete. Auch die Kostüme von Christine Jacob folgen streng der Mode um 1990 bis hin zu den Stonewash- und Karottenjeans.

Bald wird deutlich, Regisseur Priebe hat vor allem eines im Sinn: Retro, also eine Zeitreise. Aktualisierende Einschübe oder Brüche setzt er keine. Er lässt die Dialoge akribisch sprechen, als handele es sich um ein tiefsinniges Stück, um hohe Kunst, gar einen Klassiker.

Jurek Becker lernte in Potsdam

Die Vorlage stammt von Jurek Becker. Der hat bei der Defa in Potsdam das Drehbuchschreiben gelernt. Nachdem sein Filmscript „Jakob der Lügner“ abgelehnt wurde, arbeitete Becker den Stoff 1969 zu einem Roman um. Der Roman wurde ein Welterfolg und 1974 von der Defa dann doch noch verfilmt. Die Differenz zur SED-Kulturpolitik aber blieb. Nach der Biermann-Ausbürgerung ging Jurek Becker wie sein Freund Manfred Krug in den Westen. Dort schrieb er dem großen Volksschauspieler tolle Hauptrollen auf den Leib, etwa die des Anwalts in „Liebling Kreuzberg“.

Familie Grimm: Opa (Joachim Berger), Mutter (Kristin Muthwill), Vater (Jon-Kaare Koppe) und Sohn (David Hörning). Quelle: Thomas M. Jauk

Jurek Becker ist zweifellos ein Könner, lieferte in diesem Fall aber nicht mehr als man von ihm erwartet hat. Als ausgewiesener Fachmann für das Leben in Ost und West beauftragte ihn die ARD für die achtteilige Fernsehserie. Der Schnellschuss versendete sich 1994 ohne großen Erfolg.

Informationen über die DDR gegen Geld

Dem gestellten Thema gewinnt Becker zusätzliche Facetten ab. Seine unverkrampfte Geschichte formuliert eine deutliche Kritik am trivialen Helikopter-Journalismus. So setzt die Potsdamer Inszenierung mit einer filmischen Collage auf dem Theatervorhang ein, eine Satire auf die ARD-Bürokratie. Es wird eine Familienserie beschlossen, die etwas „für die Lösung der Probleme“ tut, die sich „aus der deutschen Einheit ergeben haben“. Der Schriftsteller Steinheim wird also von ganz oben als völlig unbeleckter Westler ins Rennen geschickt. Eine „durchschnittliche ostdeutsche Familie“ wird dafür wöchentlich bezahlt, dass der Autor an ihrem Leben teilhaben kann. Bei den Grimms erfährt er, was „Kampfgruppen“ waren und wie ein selbstgebrannter Obstler schmeckt und dass es FDGB-Heime, Dispatcher und Kulturhäuser nicht mehr gibt. Und weil die Familie den Autor wegen des Honorars möglichst lange halten möchte, liefert sie auch ein bisschen Fake.

Das Ostberliner Ehepaar Grimm (Jon-Kaare Koppe, Kristin Muthwill). Quelle: Thomas M. Jauk

Gegen alle Klischees ist der Rechercheur aus dem Westen kein Aufschneider und René Schwittay spielt die Figur auch zurückhaltend, neugierig und schwitzend. Durch die innerfamiliären Gespräche und Konflikte wird deutlich, dass der Ost-West-Konflikt im Kern auch ein Ost-Ost-Konflikt ist. Damals wurde hart darüber gestritten, ob Parteisekretäre, Stasi-Zuträger und Mitläufer in der DDR nicht Schuld auf sich geladen haben und ob nicht Bürgerrechtlern und DDR-Flüchtlingen nachträglich Gerechtigkeit widerfahren müsste.

Drehbühne statt schnelle Schnitte

Für eine Boulevardkomödie wird relativ selten gelacht an diesem Abend, die Pointen aber sitzen. Die Inszenierung verströmt eine prosaische, ostalgisch-melancholische Grundstimmung. So einfach ist es eben nicht, einen spritzigen Fernsehstoff auf die Bühne zu übertragen. Statt schneller Schnitte wird die Drehbühne immer wieder in Bewegung gesetzt und eine ironisch gemeinte, aufdringliche Erkennungsmusik, die eher nach den 1970ern klingt (Johannes Winde), muss die Zeit überbrücken. So wird es langatmig.

Ein unsicherer Stasispitzel

Die Schauspieler haben sich den Schlussapplaus dann aber redlich verdient. Allen voran das lebendige, eingespielte Ehepaar Grimm. Jon-Kaare Koppe tritt in die großen Stapfen von Manfred Krug. Der aus Dresden stammende Schauspieler gibt den Schlawiner-Vater auf seine lakonische Weise souverän, aber nicht mitreißend. Manchmal sächselt er, manchmal berlinert er auch. Seine Frau, eine Lehrerin, spielt Kristin Muthwill mit sympathischem Schneid. Katja Zinsmeister darf sich in vier Charakteren zeigen, was ihr großartig gelingt. Ob als Westschwägerin oder als Ostliedermacherin, immer hat sie den Dreh raus. Andreas Spaniol hat ein ähnliches Pensum zu absolvieren, wobei er seinen Rollen oft zu viel Zucker gibt und – Theater im Theater – als vorgeblicher, ehemaliger Stasispitzel unsicher in Tonfall und Dialekt schwankt.

Annäherung mit Hilfe von Hochprozentigem: In „Wir sind auch nur ein Volk“ kommen sich der Wessi-Schriftsteller Steinheim (René Schwittay, 2.v.r.) und die Ossi-Familie Grimm (Kristin Muthwill, Jon-Kaare Koppe, , René Schwittay, v.l.n.r.) durchaus näher. Quelle: Thomas M. Jauk

Was wird von Künstlern erwartet, die der Gesellschaft den Spiegel vorhalten? Gute Unterhaltung und Geistesgegenwart, aber auch tiefere Einsichten und Irritationen. Inzwischen hat sich Deutschland ein Vierteljahrhundert weiterentwickelt. Es gibt neue Probleme, die vielleicht auch mit den alten verbandelt sind. Da ist es einfach zu wenig, ein 26 Jahre altes Boulevardsstück aus der Tiefkühltruhe zu holen, und alles beim Alten zu belassen.

Gefällig, mehr nicht

Die Potsdamer Aufführung „Wir sind auch nur ein Volk“ ist alles andere als mutig, sie ist nur gefällig. Sie unterschätzt das Publikum. Sie möchte das Publikum vielleicht aus dem Cabaret ins Theater locken.Wer mehr vom Theater verlangt, muss sein Glück anderswo suchen.

info Nächste Aufführungen: 23. Jan. 19.30 Uhr, 2. Feb. 15 Uhr, 14. Feb. 19,30 Uhr, und 16. Feb. 17 Uhr. Hans-Otto-Theater, Großes Haus, Schiffbauergasse, Potsdam. Karten unter 0331/9811-8. Und in der MAZ-Ticketeria.

Lesen Sie auch:

Von Karim Saab