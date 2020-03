Potsdam

James Blunt sang in der Hamburger Elbphilharmonie vor leeren Rängen übertragen von Magenta TV, der Pianist Igor Levit überträgt sein Klavierspiel am heimischen Flügel per Twitter, und die Livesets der DJs in den menschenleeren Berliner Clubs kann man sich jetzt als Livestream ins Wohnzimmer holen – das kulturelle Leben verlagert sich aktuell in virtuelle Räume.

Diesem Trend schließen sich nun auch der Rundfunk Berlin Brandenburg ( rbb) und das Konzerthaus Berlin an. Unter dem Motto „Wir spielen für Sie – live aus dem Konzerthaus“ bringen sie am Mittwoch (18. März 2020) um 19 Uhr Weltstars live von der Bühne des Konzerthauses zu den Menschen in Berlin und Brandenburg – und die MAZ zeigt den Livestream hier:

Konzerthaus-Intendant Sebastian Nordmann hat das besondere Konzert initiiert. „Kultur war in Krisenzeiten immer Kitt der Gesellschaft. Die Digitalisierung gibt uns auch während der Corona-Pandemie und bei geschlossenen Häusern die Möglichkeit, ein breites Publikum zu erreichen“, sagt er über die Aktion.

Mit dabei sind hochkarätige Musiker, die dem Haus verbunden und aktuell vor Ort in Berlin sind: Lang Lang, Daniel Hope und Jacques Ammon, Max Raabe und Christoph Israel, Avi Avital und Ohad Ben-Ari, Matthias Samuil, Sopranistin Olga Peretyatko sowie Sayako Kusaka, Konzertmeisterin des Konzerthausorchesters Berlin.

