Wolfgang Joop zeigt endlich neue Kollektion fürs breite Volk

Berlin

Es geht darum, sich im Winter nicht nur warm zu fühlen, sondern ansehnlich. Wolfgang Joop, der Modemann aus Potsdam, hat versprochen, diesen Vorsatz maßzuschneidern, nicht nur für die Leute mit dem großen Portemonnaie, sondern auch für Menschen, deren Geld nicht locker sitzt, doch deren Aufgeschlossenheit sie zu Joops Kunden machen könnte.

Im Kraftwerk Berlin hat Joop den Schlusspunkt der Fashion-Week gesetzt, am späten Mittwochabend schickte er Models auf den Laufsteg, die eben das verbinden sollten: Vernunft (Mutter sagte immer: Ist die Jacke dick genug? Ja, bei Joop ist sie das) und Ästhetik (wenn man darunter auch verstehen darf: kunterbunte Hose mit Militärjacke).

Eine Frau trug langen blauen Pulli, oder kurzes blaues Kleid, je nach Sicht der Dinge. Es war ein Stück aus Wolle, gerippt, es hat den Körper einerseits verhüllt und doch betont. Diesen schmalen Grat weiß Joop seit je zu gehen. Die Frau trug rote Handschuhe, denn auf der Fashion-Week braucht es den Klecks des Ungewohnten, der Extravaganz, unbedingt soll unterstrichen werden: Nein, ich schwimme nicht mit dem Strom. Das ist schön anzuschauen, weil den Models kein Preisschild um den Hals hängt. Und jeder davon träumen darf: Ja, das könnte ich bezahlen.

Den Pullunder einfach abgeschnitten

Ein Mann trägt schwarzen Sakko, na und?, könnte man fragen, das trägt doch jeder Mann, sofern er in der kreativen Branche arbeitet. Der Sakko von dem Mann indessen wirkte ausgetragen, was ihn wohl wertvoller und sicher auch ein bisschen teurer machte.

Ein anderer Mann trug einen kurzen, wirklich kurzen Pullunder, ein Kleidungsstück, das früher Mama rausgelegt hat, an Feiertagen oder vor der Fahrt zu Tante und Onkel. Heute lässt es sich nur noch ironisch aufbereiten, etwa, indem man die Hälfte in der Länge abnimmt, wie es Joop getan hat. Die Aussage ist klar: „Ich bin ein böser Junge, weil ich die Konventionen breche – und trotzdem wirke ich in diesem Fummel wie ein Mann, dem Tradition nicht ganz egal ist.“ Denn Kerle, denen nichts heilig ist, tragen Kapuzenpulli.

„Teil einer Räuberbande“

Immer gibt es einen bunten Fleck in Joops Kollektion, die zu seinem Label „Looks“ gehört und Mode für Herbst und Winter des kommenden Jahres zeigt. Orangene Strümpfe, Grasgrüner Rock: Ein bisschen Schock ist Teil der Show, die bloß knappe zehn Minuten währt.

Die Models laufen nicht, sie stehen und posieren, schauen, ob jemand zurückschaut, und wenn tatsächlich jemand guckt, blicken sie schnell zur Seite. Dann machen sie die ersten Schritte, laufen aneinander vorbei, unverwandt mit starrem Blick. Sie suchen keinen Kuss, sie suchen keinen Partner, sie wollen jeder einzeln nach den Sternen greifen. Sie sind Eigenbrötler, die ihre Kleider wie eine gute gestrickte Rüstung tragen. Sprich mich nicht an, sagen sie, denn sie sind sich selbst genug.

Es ist schön, das warme, melancholische Lächeln des Wolfgang Joop am Ende dieser Show zu sehen, das traurig wirkt, als befinde er sich auf den letzten Metern. Dabei ist er doch erst 75 Jahre alt. Seine rote Hose gibt ihm Kraft: Da ist es wieder, das Gefühl, das er so gerne ausspricht, wenn er inmitten seiner Models steht – „mit euch fühle ich mich wie der Teil einer Räuberbande“.

Von Lars Grote