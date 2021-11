Potsdam

In der Nacht zum Sonntag wurden die Uhren wieder eine Stunde zurückgestellt. Wir bekamen die 60 Minuten zurück, die uns im Frühjahr abhandengekommen sind. Nach der Winterzeit oder Mitteleuropäischen Zeit wird es eine Stunde früher hell und dunkel als heute. Eine Zeitumstellung ist es natürlich nicht, denn das einzige, woran wir drehen können, ist die Uhr.

Seit Jahrhunderten läuten morgens um sechs die Glocken der katholischen Kirchen. Mit dem Angelusläuten begann lange der Tag. Mittags um zwölf und abends um sechs Uhr ist es zu hören und strukturiert den Arbeitstag. Der ist heute für viele Menschen freilich nicht mehr um 18 Uhr vorbei. Wer von seinem Tag nicht zwei Drittel für sich habe, sei ein Sklave, urteilte Friedrich Nietzsche. So gesehen dürfte der größte Teil der westlichen Welt versklavt sein. Doch wie ist das passiert?

Von der Natur zur Uhr

Bevor die Uhrzeit ihren Siegeszug antrat, bestimmte die Natur den Tagesablauf. Der Tag begann in der Morgendämmerung und endete mit Sonnenuntergang. Entsprechend waren die langen Tage im Sommer geschäftiger, und im Winter wurde es ruhig. Für die Messung der Zeit interessieren sich Menschen allerdings schon sehr lange. Bereits vor 5500 Jahren gab es erste Sonnenuhren. Das war keine sonderlich exakte Wissenschaft, und noch im Mittelalter war von Uhrzeit keine Rede. Wenn man sich zum Beispiel zum Duell verabredete, dann gewöhnlich bei Sonnenaufgang.

Mit dem Beginn der Neuzeit sollte sich das ändern. Einen gewaltigen Schub bekam die damals noch relativ ungenaue Uhrentechnik, als der Niederländer Christiaan Huygens 1657 die Pendeluhr erfand und damit die Genauigkeit der Zeitmessung erheblich verbesserte. Uhren bekamen nun Minutenzeiger. Schon in den 1670er Jahren wurden Pendeluhren sogar mit einem Sekundenzeiger ausgestattet, der in einem eigenen Ring auf dem Zifferblatt seine Kreise zog.

An Bahnhöfen gab es häufig zwei Uhren

Huygens war es auch, der die Unruh als Ganggeber entwickelte und damit Taschenuhren zur Präzision verhalf. In den 1680ern gab es erste Taschenuhren mit Sekundenzeiger. Die Uhrzeit kletterte in die Westentasche und war nun immer dabei. Um die Uhr nachzustellen, ging man mit seiner Taschenuhr allerdings nach wie vor zu einer Sonnenuhr. Sonnenuhren schmückten die Südwände von Kirchen und manchen Häusern und verschwanden erst im 18. und 19. Jahrhundert aus dem Stadtbild.

Die Uhrzeit war damals noch eine lokale Angelegenheit. Sonnenuhren liefern schließlich die wahre Sonnenzeit des Ortes, an dem sie sich befinden. Unter solchen Bedingungen einen Eisenbahnfahrplan aufzustellen, war kein Spaß. An Bahnhöfen gab es häufig zwei Uhren, von denen eine die Ortszeit und die andere die Eisenbahnzeit anzeigte. Ein einheitlicher Standard musste her.

Bis zur Internationalen Meridian-Konferenz in Washington war es zwar ein langer Weg. Doch 1884 einigte man sich schließlich auf die Einteilung der Erde in 24 Zeitzonen, die jeweils 15 Längengrade umfassen. Ausgangspunkt ist der Nullmeridian in Greenwich im Südosten Londons. In Deutschland gilt seit 1893 die mittlere Sonnenzeit des 15. Längengrades als Standard. Mit der mittleren Sonnenzeit haben wir es zu tun, weil die Erde auf ihrer elliptischen Bahn um die Sonne nicht in gleichmäßigem Tempo unterwegs ist. Die mittlere Sonnenzeit basiert auf der durchschnittlichen Länge eines Sonnentages und kann schon mal eine Viertelstunde von der wahren Sonnenzeit abweichen.

Aber was ist eigentlich die Zeit, um die wir uns so viele Gedanken machen und die uns permanent davonzulaufen droht? Für Isaac Newton gab es eine absolute, wahre und mathematische Zeit, die gleichförmig und ohne Bezug auf äußere Gegenstände läuft – eine Zeit an sich. Für seinen Zeitgenossen Gottfried Wilhelm Leibniz hingegen war Zeit lediglich eine Relation zwischen Ereignissen. Sie stellt eine Ordnung her zwischen früher und später.

Rätsel um die Natur der Zeit

Das Rätsel um die Natur der Zeit ist längst noch nicht gelöst. Die Quantenmechanik braucht Newtons äußere Zeit. Einstein hingegen stand Leibniz’ Zeitbegriff näher und verwob die Zeit mit dem Raum zur Raumzeit. Demnach haben Koordinaten nicht nur räumliche, sondern auch eine zeitliche Dimension, und den Punkt im Universum, an dem Sie diesen Text zu lesen begonnen haben, haben Sie längst verlassen.

Derweil haben wir im Alltag mehr und mehr Mühe, nicht aus dem Rennen gegen die Uhr zu fliegen, das im 17. Jahrhundert ausgerufen wurde. Mit Slow Food und Achtsamkeit bemühen wir uns zu bremsen. In weiten Teilen der Welt spielt die Uhrzeit aber nach wie vor kaum eine Rolle oder wird zumindest nicht ganz so wichtig genommen. Man lebt nach der Ereigniszeit; Pünktlichkeit ist weder Tugend noch Diktat. Wie wichtig ist also die Uhrzeit, die wir uns genau genommen selbst ausgedacht und in die wir unser Leben gepresst haben?

Von Ina Schmiedeberg