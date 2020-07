Hannover

Bei 13,7 Grad Innentemperatur im Orchesterzelt ist am Freitagabend die Opernaufführung von „Le vin herbé“ im Gartentheater Herrenhausen abgebrochen worden – weil der Tarifvertrag für das Staatsorchester den Musikern eine Mindesttemperatur von 14 Grad zubilligt. Das Publikum sei „zum Teil von weit her angereist“, schreibt Besucher Peter Best aus Barsinghausen empört. Durch „die Egoismen einzelner Mitwirkender“ sei „dem Steuerzahler ein materieller und der Staatsoper ein immaterieller Schaden entstanden“.

Temperatur im Dreiminutentakt gemessen

Opernsprecherin Christiane Hein bestätigt den Vorgang – sie selbst hatte den fast 200 Besuchern die Nachricht zu Vorstellungsbeginn um 21 Uhr überbringen müssen. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, sagt sie: „Der Wetterdienst konnte uns um 17.45 Uhr keine klare Einschätzung geben, wie kalt es am Abend in Herrenhausen würde“. Im Dreiminutentakt sei die Temperatur im Orchesterzelt gemessen worden, „und sie fiel beständig“. Das Unterschreiten der Temperatur um 0,3 Grad möge kurios klingen, „aber es wäre schon kurze Zeit später deutlich kälter geworden“.

Anzeige

Konzertbesucher Best ärgert sich, weil die Staatsoper verspricht, „bei unsicherer Wetterlage bis 18 Uhr“ eine Entscheidung über die Absage per Mail zu kommunizieren – das hätte vielen die Anreise erspart. Zudem sei das Publikum aufgefordert worden, sich an kalten Abenden warm anzuziehen – für das Orchester seien Wärmestrahler aufgestellt worden.

Weitere MAZ+ Artikel

Zu kalt für Instrumente und Musiker

Hein betont, dass es bei der 14-Grad-Regel nicht darum gehe, „ob die Orchestermusiker warme Füße haben“. Kälte schade den Instrumenten und mache das Greifen der richtigen Töne schwierig. „Am Vorabend haben wir bei teils strömendem Regen weitergespielt, bis der Pianist auf der Bühne nach 22 Uhr die Noten nicht mehr umblättern konnte, weil sie so klebten“.

Der Eintrittspreis soll in Form von Gutschriften erstattet werden.

Von Conrad von Meding