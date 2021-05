Zum 40. Geburtstag: Das Filmmuseum Potsdam hat eine neue Doppelspitze mit vielen Plänen

Innenstadt

Wenn es so etwas wie eine gute Fee geben würde und Ilka Brombach einen Wunsch bei ihr frei hätte, wüsste sie sofort wie der aussehen würde: „Ich würde unsere Medienpädagogik ausbauen und dort noch mehr Mitarbeitende einstellen, bisher ist das mit Beate Rabe eine Ein-Frau-Abteilung, das würde ich gerne ändern.“ Aus finanziellen Gründen werde es dazu wahrscheinlich vorerst nicht kommen, aber Träume seien erlaubt. Natürlich möchte Brombach nicht allein mit Träumen in ihre neue Aufgabe starten: Seit diesem Frühjahr leitet sie gemeinsam mit Christine Handke das Filmmuseum Potsdam.

Handke, die bereits seit 2002 fest am Haus arbeitet, übernahm die Leitung bereits im April 2020 nachdem die ehemalige Direktorin Ursula von Keitz den Posten abgeben hatte, um sich ganz ihrer Professur an der Filmuniversität Potsdam zu widmen. „Schon damals war es die Wunschlösung gewesen als Doppelspitze zu agieren, mit flachen Hierarchien und im ständigen Dialog mit dem Team“, sagt Christine Handke. Im Oktober 2020 ist Ilka Brombach dazugestoßen, die nun die wissenschaftlich-kuratorische Leitung übernommen hat. Handke selbst hat die künstlerisch-kuratorische Leitung inne.

Filmmuseum feiert 2021 seinen 40. Geburtstag

Die neue Doppelspitze hat sich quasi pünktlich zum diesjährigen Jubiläum des Filmmuseums gebildet: Am 9. April ist das Haus 40 Jahre alt geworden, die große Feier und entsprechende Ausstellung sind allerdings erst für den 3. Juni geplant. Für die Geburtstagsfeierlichkeiten sucht das Filmmuseum auch persönliche Andenken von Potsdamerinnen und Potsdamer an das Haus. Wer also noch alte Flyer, Eintrittskarten, Bilder oder andere Erinnerungsstücke besitzt und diese oder Kopien davon teilen möchte, könnte sie schonmal raussuchen. Das Filmmuseum möchte demnächst bekannt geben, wo die Erinnerungen hingeschickt werden können.

Christine Handke erinnert sich selbst sehr gerne an die Reihe „Cinéma privé“ zurück, in der prominente Persönlichkeiten ihren Lieblingsfilm vorstellten und vor der Vorführung mit Knut Elstermann im Filmmuseum plauschten. Über eine ähnliche Veranstaltung, nämlich das Format „Aktuelles Filmgespräch“ hat Handke 1996 auch das erste Mal mit dem Filmmuseum zusammengearbeitet. Noch heute schwärmt sie beispielsweise von der Begegnung mit dem britischen Regisseur Ken Loach, bei dem die studierte Film- und Fernsehproduzentin sich Jahre vorher auch mal als Praktikantin beworben hatte. „Das hat leider nicht geklappt, aber er war bei seinem Besuch so nett und es war einfach ein richtig tolles, kluges Gespräch.“

Das Filmmuseum Potsdam im Mai 2021. Quelle: Sarah Kugler

Das Filmmuseum erhält 1,2 Million Euro pro Jahr vom Land

Zum 40. Geburtstag des Filmmuseums wünscht sie sich vor allem, gut ausfinanziert zu bleiben und alle geplanten Ausstellungen und Projekte umsetzen zu können. Das Filmmuseum wird derzeit mit 1,2 Million Euro übers Land finanziert. Geld, das für den laufenden Betrieb, Personal oder das Kino genutzt wird. Um Ausstellungen auf den Weg zu bringen, beantragt das Haus regelmäßig Drittmittel aus verschiedenen Fördertöpfen oder bei Stiftungen. In den letzten 40 Jahren hat das Filmmuseum 127 Sonderausstellungen, 80 Foyerausstellungen und vier Dauerausstellungen realisiert.

„Eine Dauerausstellung hat eine ungefähre Lebenszeit von 10 bis 15 Jahren, unsere aktuelle ist jetzt 10 Jahre alt und soll in den nächsten neu gestaltet werden“, sagt Ilka Brombach. Die neue Dauerausstellung zur Filmgeschichte Potsdams soll unter anderem mit aktueller Technik und digitalen Zugängen versehen, interaktiv und barrierefrei gestaltet werden und voraussichtlich 2024/2025 eröffnet werden. Bereits Ende des Jahres soll die Homepage erneuert werden und intuitiver zugänglich sein, wie Handke sagt. Die aktuelle Sandmann-Ausstellung soll außerdem verlängert werden.

Das Festival „Moving History“ wird dieses Jahr nicht stattfinden

Was sich sowohl Christine Handke als auch Ilka Brombach wünschen: Wieder Publikum im Filmmuseum empfangen zu können und das Kino öffnen zu dürfen. „Das ist hier im Haus auch tatsächlich mein liebster Ort im Haus, es ist ein toller, gepflegter repräsentativer Saal, für mich der schönste in Potsdam“, sagt Brombach.

Hier hat die promovierte Filmwissenschaftlerin auch 2017 das von ihr organisierte Filmfestival „Moving History“ gestartet, das dann wieder 2019 stattfand. Der Zweijahresrhythmus sehe eigentlich auch in diesem Jahr eine Ausgabe vor. Doch wegen zu geringer Finanzierung und der Corona-Pandemie wird wie auch 2020 „nur“ eine Verleihung des Festival-eigenen Preises, der Clio, Ende September stattfinden. Auch eine virtuelle oder gar eine Hybridausgabe des Festivals wäre laut Brombach zu kostenintensiv.

Grundsteinlegung für das Depot des Filmmuseums gegenüber der Filmuniversität am 17.08.2020. Quelle: Peter Degener

Das neue Sammlungsdepot als tolles Geschenk zum 40. Geburtstag

Insgesamt möchte sich das Filmmuseum aber digital besser aufstellen. Auch die Ausstellung zum 40. Geburtstag soll virtuell zugänglich sein, das hauseigene Online-Kinoportal auch nach der Pandemie weiterhin zugänglich sein. „Aber wir brauchen eben auch den analogen Austausch, nur so funktioniert das Haus, das immerhin das erste Filmmuseum Deutschlands war – und das älteste Haus Potsdams ist.“ Davon abgesehen hätte das Filmmuseum mit dem neu entstehenden Filmdepot in der Medienstadt Babelsberg bereits ein tolles Geschenk zum Geburtstag erhalten. „Das wird einfach ein wahnsinnig großartiger Sammlungsbau“, so Handke.

Chronik zum Filmmuseum Potsdam Bereits 1961 gab es erste Überlegungen, ein Filmmuseum im Potsdamer Marstall zu etablieren, woraus aber zunächst nichts wurde. 1977 beschließt die Stadtverordnetenversammlung, ein Filmmuseum in der historischen Mitte Potsdams einzurichten Am 9. April 1981 fand die erste Teileröffnung des Filmmuseum Potsdams mit einer Ausstellung für Filmtechnik statt. Am 1. Februar 1983 wurde die erste Dauerausstellung zur Ufa- und Defa-Geschichte eröffnet. Im Jahr 1991 wurde das Filmmuseums aus den Staatlichen Schlössern und Gärten ausgegliedert und wird Landesmuseum. In den Jahren 1992/1993 wurden erste bauliche Veränderungen vorgenommen, die zweite ständige Ausstellung „Filmstadt Babelsberg“ wird eröffnet. Der Kinosaal wurde 1995 umgebaut und modernisiert. Am 1. Juli 2011 wird das Filmmuseum in die Filmuniversität Babelsberg integriert. In den Jahren 2013/2014 folgte die große Brandschutzsanierung.

Von Sarah Kugler