Zum Tode von Gudrun Pausewang, die mit dem Jugendroman „Die Wolke“ eine Schockwelle auslöste

Jede Generation hat ihre Traumata. Die einen erleben Krieg und Vertreibung, die anderen wachsen zwar in behüteten Verhältnissen auf, müssen dann aber ein Buch lesen, das Angst und Schrecken verbreitet. So geschehen in den 1980er Jahren im westlichen Teil Deutschlands, wo einige Jugendbücher von Gudrun Pausewang die verwöhnten Kinder der „Generation Golf“ offenbar tief verstört haben. In Romanen wie „Die letzten Kinder von Schewenborn“ (1983) oder „Die Wolke“ (1987) malte die Schriftstellerin aus, wie sich das genau anfühlt, wenn eine Atombombe über Fulda explodiert oder ein Kernreaktor bei Schweinfurt eine ganze Landschaft in eine Hölle verwandelt.

Lernziele in West und Ost

Mit dem Roman „Wie der Stahl gehärtet wurde“ von Nikolai Ostrowski wurden die Schüler in der DDR mit der Brutalität des Krieges und der Oktoberrevolution konfrontiert. Lernziel war die Erkenntnis, dass in der Gegenwart alles besser ist. Mit „Die Wolke“ wurde den Schülern im Westen beigebracht, dass sich Tschernobyl jederzeit auch in der BRD ereignen könnte. Lernziel war es, eine apokalyptische Zukunft in Betracht zu ziehen.

Schockierender Realismus

Gudrun Pausewang ist am Donnerstag im Alter von 91 Jahren gestorben. Sie schrieb auch mehr als 20 Bücher für Erwachsene, wurde aber vor allem als Kinder- und Jugendbuchautorin wahrgenommen. In der deutschsprachigen Literatur war sie die erste, die es wagte, Jugendliche mit den Mitteln des Realismus zu schocken und Ängste zu wecken. Mit dem Buch „Die Welle“ war es zuvor dem US-Autor Morton Rhue gelungen, diktaturfernen Sprösslingen den Weg in den Holocaust plausibel und nachvollziehbar darzustellen.

Ozonloch und Waldsterben

Gudrun Pausewang diente die Literatur als Instrument der Mahnung, sie machte sich zum Anwalt der Friedens-, Anti-Atomkraft- und Umweltbewegung. Ihr klares Bekenntnis brachte ihr gerade unter Ästheten viel Gegnerschaft bis hin zur Verachtung ein. Waren Ozonloch und Waldsterben nicht der beste Beweis, dass Schreckensszenarien Modeerscheinungen sind? Andersherum gefragt: Ist es den Alarmisten nicht zu verdanken, dass Schadstoffe wie FCKW und Schwefeldioxid so deutlich reduziert wurden, dass sie heute weniger Unheil anrichten? Dann hätten die ewigen Mahnungen und nervigen Appelle zur Umkehr eine heilende Wirkung.

„Weltangstexpertin“

Einige CDU-Politiker liefen jedenfalls Sturm, als Gudrun Pausewang 1988 der Deutsche Jugendbuchpreis zugesprochen wurde. Die 53-jährige Journalistin Susanne Gaschke warf der Autorin 2003 in dem Artikel „Lehrerin der Angst“ vor, sie sei eine „Weltangstexpertin“ und betreibe „schwarze Pädagogik“. Auch von einem zu simplen und viel zu ernsten Weltbild ist die Rede und von einem „selbstgerechten Unterton“. Anhänger von Fridays for Futur erleben das heute ähnlich.

Eine fantastische Lehrerin

Doch so ganz geht Gudrun Gaschkes Argumentation dann doch nicht auf. Sie weiß zu berichten, dass Florian Illies, der heute 48-jährige Erfolgsautor und Erfinder der „Generation Golf“, ebenfalls aus der hessischen Kleinstadt Schlitz stammt, wo Gudrun Pausewang seit 1972 lebte und wo ihre Erfolgsbücher „Die Wolke“ und „Die letzten Kinder von Schewenborn“ auch ausdrücklich handeln. Frau Pausewang war sogar die Grundschullehrerin von Florian Illies, und er schwärmt von ihrem „fantastischen Unterricht“.

Kriegsflüchtling mit 15

Kritikerin Gaschke fragt nicht, woher bei Gudrun Pausewang Ernst, Katastrophenbewusstsein und das Gefühl der Bedrohung rühren. Sie war 15, als sie 1945 mit ihrer Mutter und fünf jüngeren Geschwistern aus Ostböhmen fliehen musste. Ihr Vater war als überzeugter Nazi 1943 im Krieg gefallen.

So etwas sollte sich nicht wiederholen. Die Tochter wurde Pazifistin, engagierte sich gegen das atomare Wettrüsten, und als 1986 der Reaktor in Tschernobyl explodierte, war das für sie ein Weckruf. Je weiter ein Gefahrenherd entfernt ist, desto weniger verdrängen die Menschen das drohende Unglück.

Drastische Beschreibungen

Wie sonst lässt es sich erklären, das in den letzten beiden Jahrzehnten gerade im Jugendbuchbereich insbesondere von englischsprachigen Autoren unüberschaubar viele Dystopien auf den Markt geworfen wurden. Die Digitalisierung setzt realistisch dargestellten Fiktionen kaum noch Grenzen. Der Vorwurf, dass Gudrun Pausewang übertreibt, wurde 2011 durch die Reaktorkatastrophe von Fukushima entkräftet. Bleibt die Frage, ob Gudrun Pausewang nicht mit zu drastischen Beschreibungen heranwachsende Seelen aus ihrem Kindheitsparadies vertrieben hat. Darf man 12-, 13- oder 14-Jährige mit solchen Zerstörungsfantasien schocken? Sie nicht zu verunsichern, wäre das eine Stärkung?

Keine blutrünstige Gewalt

Die Potsdamer Jugendbuchautorin Grit Poppe („Weggesperrt“) zollt Gudrun Pausewang großen Respekt. „Die Wolke“ steht auch in ihrem Bücherregal. „Ich glaube, dass man Jugendliche durch eine harte Geschichte dazu bringen kann, sich mit einem Thema tiefer auseinanderzusetzen.“ Jugendliche seien heute leider schon ganz anderes gewöhnt, fügt sie hinzu und verweist auf blutrünstige Gewaltdarstellungen etwa in der dystopischen Romantrilogie „Die Tribute von Panem“ von Suzanne Collins.

Von Karim Saab