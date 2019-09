Potsdam

Robert Weimann liebte Worte wie „Debatte“ oder „Diskurs“ und das in einem Staat, in dem von oben nach unten durchregiert wurde. Dabei musste der langjährige Vizepräsident der Ostberliner Akademie der Künste (1971 bis 1990) oft erleben, dass das bessere Argument nicht galt. Er starb 90-jährig in einem...