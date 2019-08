Potsdam

Es ist nicht leicht, Fontane in der Mark zu platzieren. Steht er dort als Autor, dessen Bücher auch im 21. Jahrhundert Kraft besitzen? Oder gilt er nur noch als PR-Figur, um Gästebetten zu füllen? Für das Land Brandenburg ist Theodor Fontane, dessen 200. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird, eine Chance, die eigene Kultiviertheit nachzuweisen und mit ihm zu renommieren. Fast vier Millionen Euro stehen den Projekten im Fontanejahr zur Verfügung, davon stammen 1,84 Millionen Euro vom Land Brandenburg. Nun wurde eine Zwischenbilanz gezogen.

Naturgemäß gab es viel Lob, als sich die Macher der Fontane-Feiern trafen. Die Stimmung möchte man hoch halten, nur keine Müdigkeiten einräumen, deshalb gilt die Parole: Die erste Jahreshälfte war sehr gut, die zweite wird noch besser.

Zwischen den Zeilen liegen leise Zweifel: Kulturministerin Martina Münch ( SPD) hat in ihr Lob die Hoffnung eingewoben, dass ein paar mehr Menschen in die beiden großen Fontane-Ausstellungen kommen. Einerseits gibt es seit 30. März die „Leitausstellung“ zu Fontane im Geburtsort Neuruppin, wo er als Schreiber, Texter, Denker vorgestellt wird. Bislang sind dort 17.000 Besucher gezählt worden, bis zur Schließung der Schau am 30. Dezember, die präzise auf Fontanes 200. Geburtstag fällt, rechnet man mit 30.000 Gästen. Das ist eine überschaubare Zahl, wenn man auf die 98.000 Besucher blickt, die 2014 zur Landesausstellung nach Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) kamen, wo über das Verhältnis von Preußen zu Sachsen erzählt wurde.

„Wir tauchen in der ,Tagesschau’ auf!“

Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Wählergemeinschaft „Pro Ruppin“) weist darauf hin, dass sich der Wert für die Stadt nicht nur in den Museumsgästen messen lasse: „Die Auslastungsquote in Hotels liegt seit Ende März bei über 80 Prozent, das ist enorm. Wir tauchen in der ,Tagesschau’ auf, das ist für eine Kleinstadt mit 31.000 Einwohnern ein großer Erfolg.“

Zur zweiten großen Ausstellung des Jahres, die im Potsdamer Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte am 7. Juni eröffnet wurde, kamen bislang 2500 Gäste. Sie wirft ihren Blick auf die „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“, den bekanntesten Text von Theodor Fontane, „doch kaum jemand hat ihn gelesen“, räumt Kurt Winkler ein, der Leiter des Hauses.

Winkler spricht einen wunden Punkt an: „ Fontane“ ist ein geflügeltes Wort, mit dem nur selten Leidenschaft verbunden wird. Peer Trilcke, Direktor des Fontane-Archivs in Potsdam, hat Mitte Juni einen Fontane-Kongress veranstaltet – „wir haben einen frischen Blick auf den Dichter gesucht.“ Um nicht weiterhin über Fontane zu dozieren, als wäre er ein alter Mann von gestern. Wichtig am Fontanejahr ist für Trilcke, „dass sich Brandenburg der Welt öffnet, hoffentlich bleibt diese Offenheit bestehen!“ Am Wahltag kann auch in diesem Punkt Bilanz gezogen werden.

Von Lars Grote