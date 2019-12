Brandenburg träumt von einem großen Jazzfestival

Potsdam

Das Land Brandenburg und die Landeshauptstadt Potsdam tun sich seit Jahren schwer, dem Jazz einen würdigen Auftritt zu verschaffen. Dabei gab es wohl nie eine so breite Szene an ambitionierten, gut ausgebildeten, virtuosen Musikern, vor allem in Berlin. Und es fehlt auch nicht an Musik-Begeisterten, denen herkömmliche Schubfächer wie Pop, Klassik oder Folk zu eng erscheinen.

Der amerikanische Multimedia-Performer Bob Rutman kommt nach Potsdam. Quelle: promo

Mit der fünften Jazz Offensive wird in Potsdam an diesem Freitag und Samstag ein weiterer Versuch gestartet, dem kreativsten aller Musikgenre Geltung zu verschaffen. Diesmal soll alles besser und kompakter werden. Mit der weltweit vernetzten Berliner Managerin Constanze Schliebs und dem Potsdamer Jazzpianisten Nikolas Schulze wurde ein Kuratorenduo berufen, das Visionen hat. „Gemeinsam mit der Fabrik als Veranstalter hoffen wir, vielleicht im Spätsommer auf dem dafür bestens geeigneten Areal Schiffbauergasse ein Festival ins Lebens zu rufen, das über Potsdam hinaus wahrgenommen wird“, sagt Schulze. Doch erst einmal geht es ihm darum, für die bevorstehenden Konzerte zu werben.

An beiden Abend treten jeweils drei Formationen auf, insgesamt stand ein Budget von 16 000 Euro zur Verfügung. Für Freitag 20:30 Uhr hat sich Altmeister Ulrich Gumpert angesagt. Der Pianist wird im Januar 75 und tritt mit der fast 30 Jahre jüngeren Saxophonistin Silke Eberhard auf. 22 Uhr wird dann der legendäre, fast 90-jährige Multimedia-Performer Bob Rutman gastieren. Der Amerikaner umgibt sich mit zwei jüngeren Frauen, der italienischen Sängerin Munsha und der japanischen Tänzerin Yoku Matsuyama.

Der portugiesische Kontrabassist Carlos Bica reicht sich in die Potsdamer Jazz Offensive ein. Quelle: promo

Als „offene, melodiös und spannend“ bezeichnet Schulze die Musik des portugiesischen Kontrabassisten Carlos Bica und des deutschen Saxophonisten Daniel Erdmann, die am Samstag ab 20:15 Uhr musizieren. Eingeschoben wird ein Podiumsgespräch zur aktuelle Lage des Jazz‘, das der Fachjournalist Ulf Drechsel moderiert.

Zersplitterte Szene

Wie zersplittert die Jazzszene immer noch agiert, zeigt ein paralleles Angebote am Freitag. Im Potsdamer Stadtmuseum steht 20 Uhr ebenfalls ein Jazzkonzert auf dem Programm. Es ist der Nachklapp zu einem Festival mit dem hochgestochenen Titel „JazzLand Brandenburg“, das Mitte Oktober der Konzertveranstalter Ulli Blobel auf die Beine stellte, der 1973 die legendäre Jazzwerkstatt Peitz aus der Taufe hob. Die Konfusion in Potsdam ist also groß. Höchste Zeit, dass Stadt und Land, Veranstalter und Szene gemeinsam den vielfältigen Bedürfnissen und Initiativen ein echtes Ausrufezeichen hinzufügen.

info Jazz Offensive: 13. und 14. Dez., Fabrik, Schiffbauergasse 10, Potsdam. Karten unter 0331/240923 und www.fabrikpotsdam.de

Von Karim Saab