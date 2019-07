Berlin

Diese Sendung gehört zu Silvester wie das Feuerwerk am Brandenburger Tor in Berlin. Seit 1989 sendete die ARD immer am 31. Dezember eine Live-Show zum Jahreswechsel. Bis 2016 war es der beliebte „Silvesterstadl“. Seit 2017 wird „Die Silvestershow mit Jörg Pilawa“ gezeigt. Doch in diesem Jahr gibt es eine kleine, aber wesentliche Änderung. Denn zum ersten Mal wird die Sendung vorab aufgezeichnet. Der Jahreswechsel kommt somit nur aus der Konserve.

In einer Pressemeldung der ARD heißt es dazu: „Erstmals wird in diesem Jahr der Bayerische Rundfunk die redaktionelle Federführung der großen Eurovisions-Silvestershow übernehmen. Die Sendung wird von Kimmig Entertainment im Auftrag des BR produziert und am 15. November 2019 in der Stadthalle in Offenburg aufgezeichnet.“

Das bewährte Konzept der Silvestershow soll beibehalten werden, auch wenn die Sendung nun sechs Wochen früher aufgezeichnet wird. Um Mitternacht soll die „ Silvestershow“ für eine Live-Schaltung an das Brandenburger Tor zu einem der größten Silvesterfeuerwerke Europas unterbrochen werden, ehe danach bis 0.30 Uhr weitergefeiert wird, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Zu den Gründen, warum die Show erstmals nicht live ausgestrahlt wird, wird nichts gesagt. Aber es ist offensichtlich, dass durch diesen Schritt die Produktionskosten um ein Vielfaches gesenkt werden können. Denn nicht nur sämtliche Feiertagszuschläge für Kameraleute, Techniker etc. entfallen, sondern auch Künstler erhalten geringere Gagen als an Silvester.

