ARD-Moderator Jürgen Engert mit 85 Jahren gestorben

Berlin

Der Journalist und Berlin-Kenner Jürgen Engert ist tot. Er starb nach Angaben des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) am Sonntag im Alter von 85 Jahren. Engert, geboren und aufgewachsen in Dresden, galt als kritischer Beobachter der Ost-West-Politik. Da ihm ein Studienplatz in der DDR verwehrt wurde, ging er noch vor dem Mauerbau zuerst nach München, später nach Westberlin.

„Jürgen Engert gehörte zu den prägenden Fernsehjournalisten der Bundesrepublik”, erklärte RBB-Intendantin Patricia Schlesinger: „Seine Arbeit bei ,Kontraste’ und vor allem seine Beiträge rund um den Mauerfall und zur Wiedervereinigung Deutschland sind im Gedächtnis des Landes verankert.”

Engert habe sich selbst nie wichtiger als die Themen genommen, über die er berichtete, betonte Schlesinger. Sein „kritisches Bewusstsein und seine klaren Analysen” seien oft Vorbild gewesen und blieben auch in Zukunft ein Ansporn.

Einen Namen machte sich Engert vor seiner Fernseh-Karriere als Chefredakteur der Westberliner Boulevardzeitung „Der Abend“, die bis Anfang der 1980er Jahre erschien. Von 1987 bis 1998 war er nach rbb-Angaben Chefredakteur des Senders Freies Berlin (SFB) und von 1998 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2001 Gründungsdirektor des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin. Von 1984 bis 1998 moderierte Engert das Polit-Magazin „Kontraste“ in der ARD. Er schrieb unter anderem auch das Drehbuch zum Film „Einmal Ku’damm und zurück“ und das Buch „Mein Gott Berlin“.

