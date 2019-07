San Diego

Rund 8000 „ Game of Thrones“-Fans haben bei der Comic-Messe Comic-Con in San Diego Abschied von den Stars der Erfolgsserie genommen. Zu der Podiumsdiskussion am Freitagabend (Ortszeit) waren unter anderem Maisie Williams (Arya Stark), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Liam Cunningham (Davos Seaworth), Isaac Hempstead Wright ( Bran Stark) gekommen.

Coster-Waldau ruft die Gegner des „GoT“-Finales zu Mäßigung auf

Die Macher der Serie, David Benioff and D.B. Weiss, sagten ihr Kommen kurzfristig ab.

Zentrales Thema war die Kritik an der letzten Staffel, die kürzlich zu Ende ging. Coster-Waldau sagte, jede Staffel von „ Game of Thrones“ habe die Fans gespalten habe, sei es beim Tod von Ned Stark oder der „Roten Hochzeit“, wo ebenfalls mehrere Hauptcharaktere das Zeitliche segneten. Das Ende sei natürlich auch nicht jedem recht. Aber: „Beschimpft die Leute deshalb nicht.“

Kaffeebecher auf dem Tisch erinnerten an die Starbucks-Szene

Für Schmunzeln auf dem Podium und bei den Fans sorgten Kaffeebecher, die auf dem Tisch platziert waren. Das war ein Verweis auf eine Szene aus der letzten Staffel, in der ein vergessener Starbucks-Becher im Bild zu sehen war. „ Game of Thrones“ spielt in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt. Vor wenigen Tagen wurde die letzte Staffel für 32 Emmys nominiert, ein Allzeitrekord.

