Überraschung! Sie ist da! Am 12.08. kam die kleine Maus bereits auf die Welt, kerngesund und vor Lebensenergie strotzend! Wir hab die ersten Tage genutzt um uns in Ruhe kennenzulernen und genießen bis jetzt die gemeinsame Kuschelzeit sehr! Ich hoffe, ihr seid nicht böse oder traurig, dass wir die tolle Neuigkeit nicht direkt mit euch und der Öffentlichkeit geteilt haben, dennoch wollten wir es euch nicht länger vorenthalten, da wir wirklich stolz auf die Kleine sind. Ich würde sogar behaupten, dass süßeste und hübscheste Baby der ganzen Welt - aber das behauptet vermutlich jeder von seinem Kind