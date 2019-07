Athen

Sie schmachten sich an, machen sich Komplimente und sprechen über Rosen: Auf RTL werden wieder Schnittblumen verteilt – zwischen großen Flirtereien.

Wie sich die nicht ganz so öffentlichkeitsscheuen Kandidaten beim ersten Zusammentreffen mit Ex-„GNTM“-Kandidatin Gerda Lewis geben, sorgt immer wieder für Schmunzeln: Tänze, nervöses Gerede, Gesinge und eigenartige Geschenke, da ist immer was dabei. In diesem Jahr beliebt, Gerdas Spruch: „Ich komme aus Litauen, viele kennen das nicht.“

Und dann wäre da natürlich noch diese eine peinliche Szene, die es bei jedem Kennenlerntag gibt: Der eine – in diesem Fall Harald Kremer –, der aus dem Auto aussteigt, und Dinge tut, die man auf keinen Fall beim ersten Date tut:

Übrigens machte er auch gleich noch mit einem weiteren No-Go weiter, er betrank sich einfach:

Auch sonst gab es aber ein paar Momente, die zumindest spooky waren:

Nebst Kandidat Harald avancierte Jannic Dammaschk zum Publikumsliebling. Aber auch er steht eher mit negativen Eigenschaften im Mittelpunkt. Er hält sich zwar für ziemlich geil – und fiel jüngst durch seine nicht ganz so charmante Aussage auf, dass er „alle bumse“ – Twitter findet das allerdings nicht ganz so sympathisch.

Raus ist unter anderem der Ex ihrer besten Freundin. „Das ist für mich ein Tabu-Thema“. Ohnehin waren die Exes gerne Thema. Auch bei Twitter. Denn auch der Verflossene von Gerda wurde durch seine Nebenrolle bei „ Germanys Next Topmodel“ bekannt. Vergleiche sind daher nicht ganz überraschend – übrigens auch mit Modelmama Heidi Klum.

Von RND/msk