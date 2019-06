Medien & TV Medien - „Die sahen scheiße aus“: Regisseur Leander Haußmann dreht im September Stasi-Komödie Regisseur Leander Haußmann knöpft sich die Stasi vor: Im Herbst beginnen die Dreharbeiten zu seinem neuen Film – eine Komödie mit David Kross in der Hauptrolle. Haußmann findet: Es ist Zeit, über die Stasi lachen zu dürfen.

Arbeitet sich auch in seinem neuen Film an der Staatssicherheit ab: Regisseur Leander Haußmann, hier auf der Buchmesse in Frankfurt am Main. Quelle: imago images / Hoffmann