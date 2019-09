Los Angeles

Klar, wer die Preise bei der Emmy-Verleihung abräumt, ist wichtig. Viele Augen und Kameras richten sich allerdings auch bei der 71. Auflage auf die Stars, die über den roten – oder in diesem Fall den violetten – Teppich schreiten. Wir zeigen die schönsten Outfits – und auch die eine oder andere Modesünde:

Zur Galerie Zum 71. Mal fand die Emmy-Verleihung in Los Angeles statt – die Tops und Flops vom roten Teppich

Emmy Awards 2019: Alle blicken auf „ Game of Thrones “

Die Fantasyserie „ Game of Thrones“ stellte bei den Emmys ihren eigenen Rekord erneut ein. Nachdem die Serie mit der achten Staffel im Mai zu Ende ging, startete sie mit 32 Nominierungen in die 71. Emmy-Verleihung. Allein zehn Preise konnten in verschiedenen Nebenkategorien ergattert werden. Und auch zwei Awards in den großen Kategorien gingen an die HBO-Serie. Peter Dinklage wurde als bester Nebendarsteller in einer Dramaserie geehrt und schließlich setzte sich „ Game of Thrones“ auch als die beste Dramaserie durch. Somit war die Serie einer der gefeierten Mittelpunkte der Emmys 2019.

