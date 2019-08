Berlin

RTL II hält das Andenken an den vor kurzem gestorbenen Schlagerstar Costa Cordalis ("Anita") lebendig. Am 2. September, einem Montag, strahlt der Privatsender die Sendung " Daniela und Lucas – Erinnerungen an Costa" zur besten Sendezeit aus.

Cordalis' Sohn Lucas und Schwiegertochter Daniela Katzenberger erzählen, wie sie mit dem Tod des geliebten Menschen umgegangen sind. " Costa hat im Mai das Krankenhaus verlassen, er wollte uns allen noch etwas mit auf den Weg geben, bevor er für immer geht", so Katzenberger. Lucas sagt: " Costa hinterlässt einen Krater in unserem Leben, er war unser Familienoberhaupt, dieser Platz ist jetzt leer." RTL II betont, man habe die "explizite Zustimmung der Angehörigen" für das Doku-Special.

