Köln

An die Kochtöpfe, fertig, los! In fünf neuen Folgen "Grill den Henssler" wagen wieder angriffslustige Promis das Spiel mit dem Feuer und fordern Starkoch Steffen Henssler am Herd heraus.

In den von Annie Hoffmann moderierten Koch-Wettkämpfen treten dieses Mal unter anderem Designerin Barbara Becker, Fußballtrainer Mario Basler, " GZSZ"-Star Valentina Pahde, Schlagerstar Vanessa Mai, Sänger Sasha und das Magier-Duo die " Ehrlich Brothers" an. Wer das passende Erfolgsrezept zur Hand hat, zeigt VOX ab 27. Oktober 2019, immer sonntags um 20:15 Uhr. Darüber hinaus gibt es eine außergewöhnliche Premiere: Zum ersten Mal überhaupt findet im Rahmen des RTL-Spendenmarathon ein Kids-Special bei "Grill den Henssler" statt - inklusive Mini-Doppelgänger der Jury.

Preisgeld für den guten Zweck

In den bevorstehenden Kochkämpfen wird wieder ordentlich aufgetischt. Während die Stars in jeder Folge Unterstützung von den Koch-Coaches Juan Amador, Christian Lohse, Ali Güngörmüs, Maximilian Lorenz und Stefan Marquard bekommen, ist Steffen Henssler auf sich allein gestellt. Und nur, wer es schafft, das anspruchsvolle Jury-Trio Reiner Calmund, Mirja Boes und Christian Rach von seinem Gericht zu überzeugen, hat die Chance auf ein Preisgeld für den guten Zweck.

Lesen Sie auch: „Grill den Henssler Sommer-Specials“ – dieses Mal ohne Strom und über offener Flamme

Im "Grill den Henssler Kids-Special" (am 17.11.) wird Steffen Henssler zu Gunsten des RTL-Spendenmarathons und der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." gemeinsam mit Kids gegen die Promis am Herd antreten. Auch die Juroren Reiner Calmund, Mirja Boes und Christian Rach bekommen Zuwachs: Mini-Doppelgänger der Jury werden die Gerichte gemeinsam mit den Erwachsenen bewerten. Im Vordergrund steht hierbei ebenfalls der gute Zweck - denn für jeden erkochten Punkt werden 500 Euro an den RTL-Spendenmarathon gestiftet.

Diese Promis sind dieses Mal mit dabei:

Folge 1: Mario Basler, Valentina Pahde, Sänger Sasha und Koch-Coach Juan Amador

Folge 2: Jochen Schropp, Willi Herren, Nina Bott und Koch-Coach: Christian Lohse

Folge 3: Ekatarina Leonova, Faisal Kawusi, Mickie Krause und Koch-Coach: Ali Güngörmüs

Folge 4: (Kids-Special): Die " Ehrlich Brothers" Andreas und Christian Ehrlich, Ben Blümel, Vanessa Mai und Koch-Coach Stefan Marquard

Folge 5: Barbara Becker, Tom Beck, Axel Stein und Koch-Coach Maximilian Lorenz

RND/ce