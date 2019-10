Berlin

Schauspieler Felix van Deventer stand am Dienstag das erste Mal wieder nach seinem Horrorunfall für die Dailysoap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ( RTL) vor der Kamera. Deventer sagte: „Ich bin sehr froh und glücklich, wieder für GZSZ drehen zu können und freue mich auf die neuen Stories rund um meine Rolle Jonas. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal für die vielen Genesungswünsche bedanken. Diese haben mir sehr viel Kraft gegeben. Jetzt bin ich wieder voll für meine Familie und meine Rolle da!“

Deventer war von einem Balkon vier Meter in die Tiefe gestürzt und hatte sich dabei schwer am Rücken verletzt. Anschließend musste er in einer Klinik behandelt werden. Nun gaben die Ärzte grünes Licht, und der GZSZ-Liebling darf wieder drehen.

RND/kiel

