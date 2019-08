Hamburg/Göhrde

Der Fall des sogenannten Göhrdemörders aus Niedersachsen wird in den kommenden Monaten mit Matthias Brandt, Karoline Schuch und Silke Bodenbender verfilmt. Die Dreharbeiten für den Dreiteiler im Ersten dauern noch bis Anfang November, wie der Norddeutsche Rundfunk am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Gedreht wird der Mehrteiler mit dem Arbeitstitel "Das Geheimnis des Totenwaldes" derzeit in Hamburg und Umgebung.

Der spektakuläre Kriminalfall aus dem Norden hatte 1989 und fast 30 Jahre danach bundesweit für Aufsehen gesorgt. In einem Wald bei Göhrde östlich von Lüneburg waren 1989 zwei Paare getötet worden. Fast drei Jahrzehnte lang blieben die Fälle ungeklärt - bis der Fund der Leiche einer seit 1989 verschwundenen 41-Jährigen unter der Garage eines Gärtners Licht ins Dunkel brachte.

Gärtner galt als dringend tatverdächtig - er beging 1993 Selbstmord

Am Haus des Mannes fand die Polizei weitere DNA-Spuren, die zu den Göhrdemorden passten. Seitdem galt der Gärtner als dringend tatverdächtig. Verantworten muss er sich dafür nicht mehr. Im April 1993 beging er Selbstmord, als er wegen anderer Vorwürfe in U-Haft saß.

Der Dreiteiler dreht sich vor allem um den Hamburger Polizisten Thomas Bethge (Brandt), dessen Schwester ( Bodenbender) 1989 spurlos verschwunden war, und dessen Suche nach ihr. Selbst nach seiner Pensionierung sucht Bethge weiter und gerät so auf die Spur des Serienmörders.

Der Film soll voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2020 im Ersten ausgestrahlt werden. Die Drehbücher schrieb Emmy- und Grimme-Preisträger Stefan Kolditz.

RND/dpa