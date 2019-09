Berlin

Seit 1966 wird der Film- und Fernsehpreis Goldene Kamera verliehen – im nächsten Jahr aber wohl zum letzten Mal. Der Veranstalter, die Funke Mediengruppe, habe beschlossen, die Goldene Kamera als TV-Show vorerst nicht über das Jahr 2020 hinaus fortzuführen, heißt es in einer Mitteilung. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

„Die Goldene Kamera ist eines der bekanntesten TV-Formate der letzten Jahrzehnte und einer der wichtigsten nationalen Film- und Fernsehpreise. Die Sehgewohnheiten der Zuschauer haben sich über die Jahrzehnte jedoch geändert“, wird Jochen Beckmann, Geschäftsführer der Funk- Zeitschriften, in der Mitteilung zitiert. „Es ist an der Zeit, neue Optionen für die Marke Goldene Kamera auszuloten, an die wir weiter fest glauben."

Thomas Gottschalk moderiert die letzte Ausgabe der Goldenen Kamera

Am 21. März 2020 wird die 55. Verleihung der Goldenen Kamera zum vorerst letzten Mal live im ZDF übertragen. Moderator an diesem Abend wird Thomas Gottschalk sein.

Nach der Goldenen Kamera ist allerdings vor der Goldenen Kamera: Mit dem " YouTube Goldene Kamera Digital Award" gebe es bereits ein Format, das auf die fortschreitende Digitalisierung in der Mediennutzung ausgerichtet sei, heißt es in der Mitteilung. Die finden am 26. September statt - allerdings nicht im TV.

Von Sebastian Heintz/RND