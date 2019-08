Berlin

Wenn auf Capri die rote Sonne im Meer versinkt, werden sie wohl endlich Ja zueinander gesagt haben. Am Wochenende ist es soweit – Model und Musiker, Heidi Klum und Tom Kaulitz, heiraten. Die monatelangen Spekulationen haben ein Ende – endlich. Damit die Hochzeit gebührend von allen Fans gefeiert werden kann, ändert RTL sein Programm und berichtet am Sonntag ab 17.45 Uhr in einer einstündigen „Exklusiv“ Spezialausgabe live über das Fest auf der Mittelmeerinsel Capri.

Die Hochzeitssause dauert drei Tage

Seit knapp einer Woche ist das Paar schon auf der Insel, drei Tage lang soll gefeiert werden. Spannend bis zum Schluss bleibt aber die Frage, wie wird das Brautpaar aussehen, für welches Kleid hat die Fashion-Expertin sich entschieden und wer gehört zu den Gästen, die am Samstag auf der 100 Meter langen Luxusyacht „ Christina O.“ zur Hochzeitsfeier geladen sind?

Geheiratet wird am Sonnabend

Auf knapp 600.000 Euro belaufen sich die Charterkosten der Mega-Yacht, die bereits vor Ort liegen soll, nachdem sie im Hafen von Neapel geschmückt wurde. So berichtet es RTL. Der Sender weiß auch, dass die Feierlichkeiten heute schon mit einer Fahrt rund um die weltberühmte „Blaue Grotte“ losgegangen ist, gefeiert wird danach im Beach Club „Il Ricchio“. Und dann nimmt die Party ihren Lauf, offiziell geheiratet wird wohl am Sonnabend.

Der Klumsche Kosmos beschäftigt die Sender

Das „Exclusiv-Spezial: Heidi & Tom – Hochzeit auf Capri“ wird sich neben den Feierlichkeiten auch noch mit dem Klumschen Kosmos beschäftigen. Über das Model mit Managerqualitäten kann ja so einiges berichtet werden.

Auch TVNow beschäftigt sich in einer Dokumentation mit dem Paar. „ Heidi & Tom – die Lovestory“ heißt die Reportage.

Von hma/rnd