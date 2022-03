Medienanstalt droht mit Zwangsgeld: RT DE fehlt die Sendelizenz

Berlin

Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) droht dem deutschsprachigen russischen Sender RT DE ein Zwangsgeld an, sollte er sein Programm ohne Lizenz bis Freitag nicht einstellen. Bei weiterem Sendebetrieb ohne Lizenz werde die MABB ein Zwangsgeld in der üblichen Höhe von 25.000 Euro festsetzen, teilte die Behörde am Dienstag dem Evangelischen Pressedienst (epd) mit.

Dem Unternehmen RT DE Productions GmbH stehe es nach wie vor frei, einen Eilantrag gegen das Sendeverbot wegen fehlender Sendelizenz bei Gericht zu stellen.Laut Medienanstalt hatte das Unternehmen zwar mehrfach einen Eilantrag angekündigt, jedoch bis jetzt nicht beim Verwaltungsgericht Berlin eingereicht.

Sender hat keine Lizenz beantragt

Deshalb habe sich die MABB am Dienstag zu der Fristsetzung entschieden.Hintergrund ist der Sendestart von Russia Today auf Deutsch am 17. Dezember 2021 ohne Sendelizenz. Diese hatte der Sender laut MABB nicht beantragt und deshalb auch nicht erhalten.

Umgehend nach Sendestart hatte die MABB ein Verfahren eingeleitet, am 1. Februar dieses Jahres untersagte die Kommission für Zulassung und Aufsicht der Medienanstalten (ZAK) das Programm. RT DE verbreitet jedoch seine Berichte und Live-Sendungen weiter über seine Internetseite und einen Satelliten.

Russland erteilt der Deutschen Welle ein Sendeverbot

RT DE erklärte, Russland habe für seinen deutschsprachigen Auslandsdienst eine serbische Sendelizenz erhalten, die auch Gültigkeit für die Ausstrahlung in Deutschland habe. Als Vergeltung für das Ausstrahlungsverbot ohne Zulassung von RT DE hatte Moskau dem deutschen Auslandssender Deutsche Welle (DW) ein Sendeverbot erteilt.

Youtube blockiert RT und Sputnik

Auch in den sozialen Medien können russische Staatsmedien ihre Inhalte nicht mehr ungehindert verbreiten: Youtube hat die von Russland finanzierten Sender RT und Sputnik am Dienstag für Europa blockiert. Bereits am Vormittag waren die Inhalte der Kanäle nicht mehr auf der zum Google-Konzern gehörenden Video-Plattform zu sehen.

„Wegen des anhaltenden Kriegs in der Ukraine blockieren wir alle Youtube-Kanäle, die mit RT und Sputnik verbunden sind in Europa mit sofortiger Wirkung“, teilte der Mutterkonzern Google auf Twitter mit. Es werde etwas dauern, bis die Systeme die Blockade vollständig umsetzten. „Unsere Teams beobachten aber weiterhin die Situation rund um die Uhr, um schnell agieren zu können“, hieß es.

Facebook-Konzern Meta: „umfangreiche Maßnahmen zur Bekämpfung von Falschinformationen“

Zuvor hatte bereits der Konzern Meta (vormals: Facebook) angekündigt, angesichts der aktuellen Situation zu diesem Zeitpunkt den Zugang zu RT und Sputnik in der gesamten EU einschränken zu wollen. Meta kündigte außerdem „umfangreiche Maßnahmen zur Bekämpfung von Falschinformationen“ an. Dazu will das Unternehmen Faktenchecks auf Russisch und Ukrainisch ausbauen. Der Mikro-Bloggingdienst Twitter will Tweets von russischen Staatsmedien mit einem Warnhinweis versehen.

