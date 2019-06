New York

Bevor sie die Herzogin von Sussex wurde, war Meghan Markle das Gesicht der US-Serie „Suits“, in der sie bis zur einschließlich siebten Staffel die Anwältin Rachel Zane spielte. Doch die heutige Herzogin hat die Schauspielerei mit der royalen Hochzeit an den Nagel gehängt – und eine Rückkehr nach Hollywood ist ausgeschlossen. Sie wollte sich ganz ihren Aufgaben als Mitglied des britischen Königshaus widmen.

Nun ist die Herzogin allerdings im neuen Trailer von „Suits“ für die neunte und finale Staffel zu sehen. Eine Rückkehr? Darauf hoffen viele Fans, schließlich gab es einen Personalaustausch mit Meghans Ausstieg. Auch Patrick J. Adams, der ihren Serien-Ehemann Mike Ross spielte, verabschiedete sich von „Suits“. Er erhält ein Comeback in der neunten Staffel, für Meghan sollen die Regisseure angeblich eine Rekordgage in Millionenhöhe geboten haben, die sie für wohltätige Zwecke hätte spenden können.

„Suits“: Die Rückkehr von Herzogin Meghan ist immer noch ausgeschlossen

Doch hat der Trailer nur kurzzeitig für Verwirrung gesorgt: Die Regisseure verwendeten altes Material, um in einer Rückblende vergangene Ereignisse zu erklären, so zum Beispiel die Hochzeit von Rachel Zane und Mike Ross. Auch ist dieser Trailer nur einer von mehreren Trailern, die die finale Staffel bewerben sollen. In anderen kommt Herzogin Meghan nicht vor. Ein „Suits“-Comeback von Meghan, die im Mai ihren ersten Sohn Archie zur Welt gebracht hat, scheint derzeit noch immer ausgeschlossen zu sein.

Die neunte Staffel startet am 17. Juli in den USA, in Deutschland läuft die Serie beim Streamingdienst Netflix. Wann die neue Staffel in Deutschland zu sehen ist, ist noch unklar.

Von RND/goe