München

Das durch den überraschenden Tod von Hannelore Elsner nicht vollendete Filmprojekt „Lang lebe die Königin“ wird der Bayerische Rundfunk mit hochkarätiger Besetzung zu Ende führen.

Wie die „Bunte“ unter Berufung auf ARD-Kreise berichtet, werden Iris Berben, Hannelore Hoger, Gisela Schneeberger, Eva Mattes und Judy Winter jeweils an einem Drehtag eine Szene von Elsner übernehmen und in ihrem Sinne spielen. Dies sei eine Hommage und Wertschätzung seitens der Schauspielerinnen an ihre Freundin. Derzeit suchen die Produktions-Verantwortlichen nach einem Drehtermin.

Elsner stand seit 12. April in München für den Film vor der Kamera. Niemand ahnte damals, wie schlecht es um sie stand. Fünf Drehtage hatte sie bereits hinter sich gebracht, als sie am 21. April im Alter von 76 Jahren verstarb.

Von RND/kiel