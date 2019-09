Köln

Am Sonntag hätte Faisal Kawusi im „ZDF-Fernsehgarten“ auf dem Lerchenberg in Mainz auftreten sollen. Doch daraus wird jetzt nichts mehr, der Sender hat den Comedian wieder ausgeladen. In einem Video auf Instagram lässt Kawusi seiner Wut freien Lauf: „Es war seit einem halben Jahr geplant, dass ich am kommenden Sonntag im humorvollsten Laden Deutschlands spiele, beim ‚ZDF-Fernsehgarten‘. Jetzt haben die heute angerufen und einfach abgesagt!“

Und weiter: „Die haben mir knallhart abgesagt, wahrscheinlich weil die sich in die Hosen geschissen haben, weil sie Angst hatten, dass ich am Sonntag irgendeine Scheiße mache.“ Dann wendet sich Faisal an seinen befreundeten Comedykollegen Luke Mockridge. „Das ist alles deine Schuld. Alles wegen dir, Bruder.“ Faisal gehört seit Jahren zum Freundeskreis von Mockridge, der Mitte August mit seinem Auftritt im „ Fernsehgarten“ für einen Eklat gesorgt hatte.

Ansprüche haben dem ZDF nicht genügt

Dann wird Kawusi ernst: „Spaß beiseite. Ich finde das unfassbar beschissen, wie der ‚ZDF-Fernsehgarten‘ mit mir umgeht.“ Bereits im vergangenen Jahr soll Kawusi in der Show zu sehen gewesen sein. „Ich war total professionell, ich habe meinen Job abgeliefert, wie ich es immer mache.“ Aus dem Auftritt in diesem Jahr wird jetzt nichts mehr. „Ich finde das einfach nur scheiße, und ich verzeihe das auch nicht. Das zwischen uns ist vorbei. Ich werde nie wieder, solange ich lebe, beim ‚ZDF-Fernsehgarten‘ auftreten.“

Was Kawusi in seinem Video allerdings verschweigt: Er war gebeten worden, ein Script von seinem Auftritt einzureichen, was er auch tat. Nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) sollen die Witze, mit denen Kawusi vors Publikum treten wollte, den Ansprüchen an ein familienfreundliches Fernsehpublikum nicht genügt hätten. Daher die Absage, und nicht aufgrund seiner Nähe zu Luke Mockridge.

Von Thomas Kielhorn/RND