Nach dem Attentat in Halle herrscht Entsetzen – es wird jedoch auch Kritik an der Berichterstattung der Medien laut. Unter anderem der „ARD-Brennpunkt“ zeigte am Abend Teile des Tätervideos in einem Beitrag. Organisationen warnen: Wer das Video zeigt, hilft dem Täter, sich zu inszenieren.