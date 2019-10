Vor ungefähr zwei Monaten hatten " Köln 50667"-Schauspieler Ingo Kantorek (44) und seine Frau Suzana (48) einen tragischen Autounfall. Sie waren gerade auf dem Heimweg ihres Italien-Urlaubs, als sie beim A-8-Rastplatz Sommerhofen Nord bei Sindelfingen - ungefähr 400 Kilometer vor ihrem Ziel - tödlich verunglückten. Nun meldet sich der leibliche Sohn Denis (26) von Suzana auf Instagram zu Wort.

"Hört auf mit solchen dummen Fragen. Ganz ehrlich, warum sollte ich meine Gefühle mit fremden Leuten teilen?!", reagiert Denis sichtlich genervt von den Fragen in den sozialen Medien. Ein Fan schrieb unter anderem: "Sorry, wenn ich ich daran erinnere. Aber wie war es für dich, beide auf einmal zu verlieren?" Dass Denis in solchen Fragen keinen Spaß versteht, wird anhand seiner Reaktion in seiner Instagram-Story deutlich. In einem "RTL"-Video sind Ausschnitte aus dieser Instagram-Story zu sehen.

Kurz vor dem tödlichen Unglück postete Suzana, die den 26-jährigen Denis mit in die Beziehung brachte, ein Bild der Familie anlässlich ihres 18. Hochzeitstages. "Du hast nicht nur mich geheiratet, du hast auch Denis als deinen Sohn aufgenommen, Du bist ein wundervoller Ehemann und Vater", schrieb sie unter das Bild. Zusammen war das Paar 20 Jahre.

