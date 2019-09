New York

"Game of Thrones" erhält angeblich ein zweites Spin-off. " Deadline" berichtet, dass der Sender HBO kurz davor stehe, eine Pilot-Folge für ein weiteres Prequel in Auftrag zu geben. Die Geschichte soll demnach vom Haus Targaryen handeln.

Spielen werde die mögliche neue Serie demnach drei Jahrhunderte vor der Handlung in " Game of Thrones". Sie folgt dem "Anfang vom Ende des Hauses Targaryen", heißt es. Basieren soll die Show angeblich auf George R.R. Martins (70) Buch "Feuer und Blut - Erstes Buch: Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros", das im vergangenen Jahr erschienen ist.

Hinweise gab es schon

Der Autor, der mit "Das Lied von Eis und Feuer" die Grundlage für die Originalserie geschaffen hatte, hat bereits auf weitere Projekte angespielt: Im Frühjahr erklärte er, dass an fünf " Game of Thrones"-Shows gearbeitet werde und es mit "drei davon immer noch gut vorangehe": "Worum geht es bei ihnen? Das kann ich nicht sagen", schrieb er in seinem Blog. "Aber vielleicht sollten einige von euch ein Exemplar von "Feuer und Blut" in die Hand nehmen und eigene Theorien aufstellen." Eine offizielle Bestätigung für die mögliche neue Serie gibt es allerdings noch nicht.

Bisher wurde nur ein geplantes " Game of Thrones"-Prequel bestätigt. Für die Pilot-Folge der Serie, die Jahrtausende vor dem Original spielt, steht unter anderem Naomi Watts (50) vor der Kamera.

RND/hub/spot