Ihr Lieben, was war das denn bisher für eine unglaubliche Reise für unsere Janine? Im gespaltenen Camp hat sich unser Ninchen auf jeden Fall für die richtige Seite entschieden. So wie wir sie einfach schon immer kennen. Nicht lästern, immer ehrlich sein und sich dabei die gute Laune nicht vermiesen lassen. Zusammen mit ihrem Tobi und dem lieben Joey hat sich ein straightes Trio, gerne "Familie" genannt, gefunden. Während sich andere gegen die drei ehrlichsten und fairsten Bewohner verschwören wollten, hat Janine trotzdem kein einziges böses Wort verloren. Nine, wir sind alle stolz auf dich. Und du kannst auch stolz sein. Denn dein TeamPink hier draußen ist der absolute Wahnsinn! Wir sehen alle eure Nachrichten, eure Anrufe! Es ist wirklich amaaaazing, wie sehr ihr euch für unsere Sachsenqueen einsetzt und nur ihr Bestes wollt. Wir werden in jedem Fall - nach einer gewissen Phase - ein Fan-Treffen arrangieren, bei dem ihr Nine sehen könnt und sie die Gelegenheit haben wird, euch danke für alles zu sagen. Ihr seid die Besten, ihr seid TeamPink. Danke Danke Danke. Fotocredit: Sat.1 #promibb#janine#sat1#pink#thinkpink#thankyou#danke