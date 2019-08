Promi Big Brother: Diese Kandidaten sind im Halbfinale

Zwei Wochen saß sie im TV-Knast von " Promi Big Brother" - jetzt musste Hellseherin Lilo Kiesenwetter die Show verlassen. Sie wurde von den Zuschauern rausgewählt.

Zuvor konnten die beiden Gruppen (Luxusbereich und Zeltlager) ihre Teammitglieder vor der Nominierung schützen. In einem Live-Spiel traten " Germany's next Topmodel"-Kandidatin Theresia und Soapsternchen Janine gegeneinander an. Janine gewann beim Tintenfische "angeln" und so konnten sie, Tobi und Joey direkt im Halbfinale.

Lilo und Almklausi standen auf der Abschussliste

Vom Team Zeltlager wurden schließlich Almklausi und Lilo nominiert. Die Zuschauer stimmten für die Hellseherin. Die 65-Jährige ist die siebte Kandidatin, die aus der Reality-Show ausgeschieden ist.

Im Halbfinale kämpfen nun Theresia, Almklausi, Joey, Tobi und Janine gegeneinander. Am 23. August findet dann das große Finale statt. Dem Gewinner winken 100.000 Euro.

Lesen Sie auch:

- Schock bei “ Promi Big Brother”: Almklausi erleidet Kreislaufkollaps während Live-Show

- “ Promi Big Brother”: Na endlich! Der erste Kuss zwischen Janine und Tobi