Wien/Berlin

Doris Kunstmann ermittelt in eigener Sache. In der deutsch-österreichischen Krimi-Miniserie „Prost Mortem“ spielt sie eine resolute Kneipenwirtin, die den seltsamen Tod ihres Ehemannes aufklären will. Sie ist fest davon überzeugt, dass er ermordet wurde, und lockt die Leute, die für die Untat infrage kommen, in ihre Gaststätte.

Der deutsche Pay-TV-Sender 13th Street gab jetzt als Startdatum bekannt. Die vier Folgen laufen jeweils im Doppelpack am 9. und am 16. Oktober um 21 Uhr. In weiteren Hauptrollen sind Timur Bartels, Simon Schwarz, Janina Faust und Elke Winkens zu sehen.

Von RND/big