Berlin

Auch nach dem Ausscheiden der deutschen Fußballerinnen interessiert die Fußball-WM die Fernsehzuschauer: Am Dienstag verfolgten 4,18 Millionen den 2:1-Sieg der USA gegen England in Lyon, mit dem sich die US-Mannschaft den Einzug ins WM-Finale am Sonntag sicherte.

Der Marktanteil für das ZDF, das die Partie ab 21 Uhr live übertrug, lag bei 17,0 Prozent – etwas weniger als jeder fünfte Zuschauer um diese Zeit.

Tagessieger ist die MDR-Krankenhausserie „In aller Freundschaft“

Die beste Einschaltquote war das allerdings nicht: Durchschnittlich 4,52 Millionen Zuschauer (17,4 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr für die Familienserie „Um Himmels Willen“ das Erste ein. Tagessieger mit 4,56 Millionen (17,0 Prozent) war ab 21 Uhr die anschließende Krankenhausserie „In aller Freundschaft“ mit Alexa Maria Surholt, Thomas Rühmann und Arzu Bazman.

Von RND/dpa