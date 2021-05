RBB-Reporter Florian Eckardt stirbt mit 39 Jahren

Berlin

Der Reporter des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) Florian Eckhart ist tot. Er starb mit nur 39 Jahren, wie RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus mitteilte. „Florian Eckardt wird fehlen“, so Schulte-Kellinghaus. „Als herausragender Journalist. Als beliebter Kollege. Vor allem aber als ganz feiner Mensch.“

Wie die „BZ“ unter Berufung auf Eckharts Familie berichtet, starb der Reporter überraschend während eines Fahrradausflugs. „Abendschau“-Moderatorin Eva-Maria Lemke (39) rang Dienstag in der Sendung mit den Tränen. „Einer, der fehlen wird. Aber so was von!“

Wir trauern um den leidenschaftlichen, kompetenten und menschlich hoch geschätzten Kollegen Florian Eckardt. Er arbeitete als Reporter und Redakteur in der Berliner Landespolitik und der @rbbabendschau.https://t.co/mSnAi9Oob5 — rbb|24 (@rbb24) May 12, 2021

„Wunderbarer Teamplayer und Kollege“

Auch die „Abendschau“-Redaktionsleiterin Gabriele von Moltke bedauerte die Nachricht von Eckardts Tod. „Mit Florian Eckardt verlieren wir einen unserer versiertesten landespolitischen Reporter, den hochkreativen und stilprägenden Gestalter vieler „Abendschau“-Formate und einen wunderbaren Teamplayer und Kollegen“, sagte von Moltke. „Wir vermissen ihn schmerzlich.“

Florian Eckardt wurde in Ahlen (Münsterland, Nordrhein-Westfalen) geboren und arbeitete ab 2005 beim RBB für die „Abendschau“. Zuletzt berichtete er vor allem in Liveschalten aus dem Berliner Abgeordnetenhaus.

RND/msc