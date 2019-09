Köln

Der " Domino Day" war das Erfolgsformat der Neunziger und 2000er Jahre. Millionen Zuschauer wollten dabei zusehen, wie kleine Steine umfallen und dabei eine in Perfektion vorbereitete Kettenreaktion auslösen.

Vor etwa zehn Jahren fand dann der letzte " Domino Day" statt - seither mussten Fans und Neunziger-Nostalgiker auf das Format verzichten.

"Kostspielige Show"

Doch einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es nun: RTL-Geschäftsführer Jörg Graf hat im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de ein mögliches Comeback der Kult-Show in Aussicht gestellt. In dem Gespräch ging es unter anderem um die Ausstrahlung von Events beim Fernsehsender RTL.

Angesprochen auf das Format sagt Graf: "Ich war über viele Jahre für die Finanzierung dieses Programms durch internationale Partner zuständig, was nie so einfach war, weil das Interesse am ' Domino Day' schon ein sehr deutsches war und der Event aufgrund der langen Vorbereitung aber kostspielig ist." Deswegen sei er dann vor zehn Jahren zum letzten Mal gelaufen.

"Bei Events liegt der Dominio Day nahe"

"Gleichwohl finde ich auch, dass es ein super spannendes Programm ist", gibt der Geschäftsführer zu. "Mehr will ich jetzt nicht dazu sagen." Daraufhin habe er laut DWDL.de gegrinst und nachgeschoben: "Nein, natürlich: Es liegt ja auf der Hand, wenn wir auf Eventisierung setzen wollen, dann liegt der ' Domino Day' nahe."

Der Domino Day wurde zu seiner Hochzeit zwischen 1998 und 2002 von Linda de Mol moderiert, bei seinem Comeback zwischen 2004 und 2009 moderierte dann Frauke Ludowig. Auch in Österreich lief die Show Anfang der 2000er Jahre.

Die Show war mit einem enormen Aufwand verbunden: Die Planungen und der Aufbau für den alljährlichen Weltrekordversuch begannen jeweils bereits im März. Erst im November fand dann der große Domino Day statt.

RND/msc