Hamburg

Für seine fünfteilige Sommerreihe „ Reinhold Beckmann trifft ...“ hat Moderator Reinhold Beckmann jeweils zwei prominente Menschen in ungewöhnlichen Gästekonstellationen in ein Hamburger Loft eingeladen. Den Anfang der gemeinsamen Gespräche machen Kardinal Reinhard Marx und der Linken-Politiker Gregor Gysi, wie der Norddeutsche Rundfunk am Montag in Hamburg mitteilte.

In der zweiten Woche treffen Stoiber und Schröder aufeinander

Eine Woche später treffen Ex-Kanzler Gerhard Schröder ( SPD) und Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber ( CSU) aufeinander. Weitere Duos sind SPD-Politiker Sigmar Gabriel und Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, Udo-Jürgens-Tochter Jenny Jürgens und Wayne Carpendale sowie das Vater-Tochter-Sportmoderatoren-Gespann Laura und Jörg Wontorra.

Allen Teams sei gemein, dass sie entweder in einem besonderen Verhältnis zueinander stünden oder sich immer schon mal begegnen wollten. Die Gespräche werden vom 1. Juli an, jeweils montags, 22.45 Uhr, im NDR gesendet.

Von RND/dpa