Köln

Der Deutsche Fernsehpreis soll nächstes Jahr als große Samstagabendshow auf den Bildschirm zurückkehren. Die 21. Verleihung werde am 6. Juni 2020 live um 20.15 Uhr von RTL aus Köln übertragen werden, teilte das Sekretariat des Preises am Dienstag in Köln mit. Als federführender Sender sorge RTL für eine konzeptionelle Neuausrichtung des Preises. Auch in den drei darauffolgenden Jahren soll die Gala im Fernsehen übertragen werden. Bei der Ausrichtung wechseln sich die Sender traditionell jedes Jahr ab.

Wie früher soll die Show wieder im Kölner Coloneum stattfinden, einem Studiozentrum im wenig glamourösen Stadtteil Ossendorf. In der Nähe befinden sich ein von Wachtürmen flankiertes Gefängnis, ein schwedisches Möbel-Kaufhaus und die Restmüllverwertung. Die beim Fernsehpreis in Limousinen vorfahrenden Prominenten in festlicher Abendgarderobe bildeten dazu stets einen merkwürdigen Kontrast.

Eine Sprecherin betonte jedoch, dass das künftige Konzept völlig neu sein werde. Die Preisverleihung werde eine "große dynamische, emotionsgeladene Inszenierung" werden und als solche nicht mit den früheren Galas im Coloneum vergleichbar sein. Genaueres werde RTL zu gegebener Zeit mitteilen.

Legendärer Reich-Ranicki-Auftritt

Der Deutsche Fernsehpreis wird seit 1999 von den großen TV-Anbietern vergeben - Stifter sind die Intendanten oder Geschäftsführer von ARD, ZDF, RTL und Sat.1. Die Geschichte der Auszeichnung ist wechselhaft: Die Einschaltquoten bei den Galas waren oft schwach, und auch sonst gab es vielfach Kritik etwa an der als langweilig wahrgenommenen Machart und der immer weiter zunehmenden Zahl von Preiskategorien. Der bekannteste Moment des Fernsehpreises kam bezeichnenderweise 2008, als der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki (1920-2013) die ihm zugedachte Trophäe mit den Worten ablehnte: "Ich nehme diesen Preis nicht an! Ich habe nicht gewusst, was hier auf mich wartet!"

2014 wurde der Fernsehpreis zum letzten Mal in alter Form im Coloneum verliehen. 2015 fiel die Veranstaltung aus, danach wurde sie als Branchentreffen in abgespeckter Form in Düsseldorf weitergeführt. Dieses Jahr war zwar auch wieder übertragen worden, allerdings eher bescheiden im Internet. Später gab's eine Aufzeichnung im Fernsehen.

"Wichtigste Auszeichnung "

Jetzt steht also wieder eine Neuausrichtung an. "Als wichtigste Auszeichnung für herausragende Leistungen im deutschen Fernsehen zeigt der Deutsche Fernsehpreis sehr eindrucksvoll, wie spannend, kreativ und erfolgreich unser Medium ist", teilte Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte & Marken der Mediengruppe RTL Deutschland, am Dienstag mit.

Die Nominierten und Preisträger würden auch nächstes Jahr von einer unabhängigen Jury ausgewählt. Vorsitzender der Runde aus 14 Experten sei wie im Vorjahr der Produzent Wolf Bauer. Der Beobachtungszeitraum reiche vom 1. Januar 2019 bis zum 30. April 2020.

RND/dpa/msc