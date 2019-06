Köln

„ Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ ist in die sechste Staffel gestartet: Dieses Mal lädt der neue Gastgeber Michael Patrick Kelly die Künstler Milow, Wincent Weiss, Johannes Oerding, Alvaro Soler, Jeanette Biedermann und Jennifer Haben nach Südafrika ein. Wer hier welche Songs wann performt und was es mit „ Sing meinen Song“-Doku auf sich hat, das lesen Sie hier.

Sing meinen Song 2019: Wann startet Staffel 6?

Ab dem 07. Mai gibt es „ Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ immer dienstags um 20:15 Uhr bei Vox.

Sing meinen Song 2019: Alle TV-Termine der Tauschkonzerte

• 7. Mai, Folge 1: Wincent Weiß

• 14. Mai, Folge 2: Johannes Oerding

• 21. Mai, Folge 3: Jeanette Biedermann

• 28. Mai, Folge 4: Alvaro Soler

• 4. Juni, Folge 5: Milow

• 11. Juni, Folge 6: Jennifer Haben

• 18. Juni, Folge 7: Michael Patrick Kelly

• 25. Juni, Folge 8: Duette

Sing meinen Song am 25. Juni: Das sind die Songs beim Duett-Abend

Am 25. Juni singt keiner der Teilnehmer von „ Sing meinen Song“ alleine auf der Bühne – beim Staffelfinale gibt es sieben Duette. Michael Patrick Kelly, Jennifer Haben, Alvaro Soler, Wincent Weiss, Milow, Johannes Oerding und Jeanette Biedermann werden ihre Hits gemeinsam neu interpretieren. Der Trailer für die 8. Folge zeigt, dass für den ein oder anderen eine kleine Zeitreise bevorsteht. Für Jeanette ist es schon eine Weile her, dass sie „Rock My Life“ auf einer Bühne gesungen hat: „Ich hab es wirklich zwölf Jahre nicht mehr gesungen.“ Diese Songs singen die Teilnehmer:

• Milow & Wincent Weiss – „Musik sein“

• Jennifer Haben & Wincent Weiss – „Pläne“

• Alvaro Soler & Johannes Oerding – „Kreise“

• Johannes Oerding & Jeanette Biedermann – „Rock My Life“

• Michael Patrick Kelly & Jennifer Haben – „Unbroken“

• Alvaro Soler & Milow – „Lay Your Worry Down“

• Jeanette Biedermann & Michael Patrick Kelly – „ID“

Sing meinen Song: Wo läuft die Staffel im Livestream ?

Alle Folgen von „ Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ sind noch sieben Tage nach Ausstrahlung der letzten Folge kostenlos bei TVNOW abrufbar. Hier können Fans auch schon sieben Tage vorab die jeweiligen Folgen gucken.

Sing meinen Song Teilnehmer 2019: Wer ist dabei?

• Michael Patrick Kelly

• Milow

• Wincent Weiss

• Johannes Oerding

• Alvaro Soler

• Jeanette Biedermann

• Jennifer Haben

Sing meinen Song – das Tauschkonzert : Gastgeber 2019

Michael Patrick Kelly

Er hat schon über 3.000 Konzerte gespielt und an die 20 Millionen Alben verkauft. Doch der Ruhm wurde „Paddy“ Kelly irgendwann zu viel. Sechs Jahre lebt er als Mönch zurückgezogen in einem Kloster. Seine Wiedergeburt als Solokünstler war ein Paukenschlag. 2017 trat Kelly als Teilnehmer zum ersten Mal bei „ Sing meinen Song“ auf – und sorgte für die bisher höchste Quote bei der Vox-Show.

Sein Lied „iD“, das er in Südafrika 2017 komponierte, ist mittlerweile mehrfach vergoldet. Das gleichnamige Album war über 70 Wochen in den Deutschen Albumcharts und steuert aktuell auf Doppel-Platin zu.

Sing meinen Song 2019: Wer singt was?

Wincent Weiss

• „Musik sein“ (von Milow)

• „An Wunder“ (von Alvaro Soler)

• „Hier mit Dir“ (von Johannes Oerding)

• „Pläne“ (von Jennifer Haben)

• „Ich tanze leise“ (von Michael Patrick Kelly)

• „Feuerwerk“ (von Jeanette Biedermann)

Johannes Oerding

• „Alles brennt“ (von Jennifer Haben)

• „Nie wieder Alkohol“ (von Jeanette Biedermann)

• „Hundert Leben“ (von Wincent Weiss)

• „Heimat“ (von Michael Patrick Kelly)

• „Kreise (von Alvaro Soler)

• „Weiße Tauben“ (von Milow)

Jeanette Biedermann

• „Rock my life“ (von Johannes Oerding)

• „Run with me“ (von Michael Patrick Kelly)

• „Right now“ (von Wincent Weiss)

• „Ein Geschenk“ (von Milow)

• „How it’s got to be“ (von Jennifer Haben)

• „Eins mit dir“ (von Alvaro Soler)

Alvaro Soler

• „La Cintura“ (von Michael Patrick Kelly)

• „Ella“ (von Wincent Weiss)

• „Cuando Volveras“ (von Jeanette Biedermann)

• „Sofia“ (von Johannes Oerding)

• „El mismo sol“ ( Milow)

• „Niño Perdido“ (von Jennifer Haben)

Milow

• „You don’t know“ (von Johannes Oerding)

• „Out of my hands“ (von Jennifer Haben)

• „Howling at the moon“ (von Jeanette Biedermann)

• „You and me“ (von Wincent Weiss)

• „Lay your worry down“ (von Alvaro Soler)

• „Way up high“ (von Michael Patrick Kelly)

Jennifer Haben

• „In the shadows“ (von Jeanette Biedermann)

• „Million lightyears“ (von Alvaro Soler)

• „Heart oft he hurricane“ (von Johannes Oerding)

• „Love’s a burden“ (von Wincent Weiss)

• „Unbroken“ (von Michael Patrick Kelly)

• „Songs of love and death“ (von Milow)

Michael Patrick Kelly

• „Happiness“ (von Alvaro Soler)

• „iD“ (von Jeanette Biedermann)

• „One more song“ (von Milow)

• „Hope“ (von Johannes Oerding)

• „Bigger Life“ (von Michael Patrick Kelly)

• „Salve Regina“ (von Jennifer Haben)

• „Roundabouts“ (von Wincent Weiss)

Sing meinen Song – Die Story: Doku-Reihe im Anschluss jeder Folge

• Fünf Jahre „ Sing meinen Song“: Die Doku blickt auf die Höhepunkte aller bisherigen Staffeln zurück und besucht einige der Künstler, die dabei waren – unter anderem Andreas Gabalier, Michael Patrick Kelly, Gentleman, Alec Völkel und Sascha Vollmer von „ The BossHoss“, Mark Forster, Xavier Naidoo sowie Yvonne Catterfeld.

• Die „ Sing meinen Song“-Doku mit Moderatorin Annie Hoffmann läuft im Anschluss an die jeweiligen Tauschkonzert-Abende auf TVNOW.

Wo wird Sing meinen Song gedreht?

• In Südafrika wurde die sechste Staffel gedreht.

Lesen Sie auch: „ Sing meinen Song“-Sänger Johannes Oerding setzt Notruf ab

Von RND