Wer wird das Promipaar des Jahres? Wenn RTL ab 23. Juli die vierte Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt, wird diese Frage wieder für ordentlich Spannung unter den Teilnehmern sorgen. Aber wer ist dieses Jahr eigentlich dabei, wann startet die Show und worum geht’s überhaupt?

Das Sommerhaus der Stars 2019: Worum geht es in der Show?

Zum mittlerweile vierten Mal ziehen acht Promipaare gemeinsam in das Sommerhaus von RTL, teilen sich ihren Lebensraum, müssen gemeinsame Herausforderungen bestehen und werden sich voraussichtlich so manches Wortgefecht liefern. Am Ende der insgesamt sieben Folgen steht schließlich fest, welches Pärchen sich den Titel „ Promipaar des Jahres“ erkämpfen konnte. Bis dahin bleibt es spannend, denn jede Woche muss ein Paar das Haus verlassen.

Wann startet das Sommerhaus der Stars 2019?

Die vierte Staffel vom Sommerhaus der Stars startet am 23. Juli 2019. Von dort an wird jeden Dienstag eine neue Folge ausgestrahlt.

Das Sommerhaus der Stars 2019: Alle Sendetermine der Show

Das Sommerhaus der Stars 2019 läuft jeweils Dienstagabend auf RTL. Insgesamt wird es sieben Folgen geben. Das sind die Sendetermine:

• Dienstag, 23. Juli 2019: 20.15 Uhr

• Dienstag, 30. Juli 2019: 20.15 Uhr

• Dienstag, 06. August 2019: 20.15 Uhr

• Dienstag, 13. August 2019: 20.15 Uhr

• Dienstag, 20. August 2019: 20.15 Uhr

• Dienstag, 27. August 2019: 20.15 Uhr

• Dienstag, 03. September 2019: 20.15 Uhr

Sommerhaus der Stars: Diese Promis sind die Kandidaten 2019

Diese acht Promipaare ziehen ins Haus: Ex-Caught-in-the-Act-Sänger und Musiker Benjamin Boyce (50) sowie Model Kate Merlan (32).

Schauspielerin Jessika Cardinahl (53, Ottos schöne Kino-Liebe aus „ Otto – Der Film“) postet nur Malereien auf Instagram und Architekt Quentin Parker (65).

Die „ Love Island“-Reality Stars Elena Miras (27) und Mike Heiter (27).

Musiker Menowin Fröhlich (31, DSDS) und seine Lebensgefährtin Senay Ak (28).

Die „Goodbye Deutschland“-Reality Stars Steffi (46) und Roland Bartsch (47).

Sänger Willi Herren (43) und seine Ehefrau Jasmin Herren (40).

Sänger Michael Wendler (46) und Freundin Laura Müller (18, Schülerin).

Die „Bachelor in Paradise“-Reality Stars Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25).

Erstaunlich viele Sänger befinden sich unter den Promis: der Wendler, Willi Herren, Menowien Fröhlich und Benjamin Boyce. Doch Gesangsqualitäten sind im Sommerhaus eher zweitrangig. Eher geht es um Fragen wie: Welches Paar fliegt zuerst? Wer behält auf engstem Raum die Nerven? Wer meistert die Geschicklichkeitsspiele?

Das Domizil in Portugal ist keine Luxusherberge. Für maximal 20 Tage müssen sich die Promipaare mit den bröckelnden Gegebenheiten und den anderen Stars arrangieren. In jeder Show kämpfen sie darum, dem Hauptgewinn von 50 000 Euro ein kleines Stück näher zu kommen. Doch nur ein Promipaar kann am Ende den Titel und die Siegesprämie gewinnen.

Sommerhaus der Stars 2019: Wer ist raus?

Pro Folge muss eines der sieben Pärchen das Sommerhaus verlassen. Das gilt allerdings nicht für Folge 1, in der sich die Promis erst einmal beschnuppern und das Haus erkunden dürfen.

Allerdings wurde ein Paar bereits für die Abschussliste nominiert: Getroffen hat es Roland und Steffi Barsch. Die beiden dürfen in der nächsten Folge nicht am Spiel teilnehmen und können sich daher auch nicht vor einem möglichen Rauswurf schützen.

Das Sommerhaus der Stars 2019: Wer lästert am meisten?

Die Zuschauer lernen die Stars von einer ganz anderen Seite kennen, denn sie werden rund um die Uhr von Kameras beobachtet. Wer ist harmoniebedürftig und wer streitsüchtig? Welche Promis mögen sich auf Anhieb und wer kann sich überhaupt nicht leiden? Wer lästert am meisten? Wer geht für den Sieg bis an seine Grenzen? Wer wird „DAS Promipaar 2019“? Im letzten Jahr gewann übrigens das „ Bauer sucht Frau“-Paar Uwe und Iris Abel.

Das Sommerhaus der Stars: Das sagen die Promis über Sex

„Ich will morgens nackend durch meine Wohnung laufen“, kündigt Roland Bartsch an. „Also ich habe damit kein Problem, meinen kleinen Penis zu zeigen.“ Und seine Frau Steffi ergänzt: „Eigentlich ist er auch schön anzusehen, nur wenn die anderen Mädels ihm dann auf den Schniedel schauen, fände ich das natürlich nicht so schön.“ Bei so viel Offenheit kündigt Sänger Benjamin Boyce allerdings schon mal an: „Ich zeige meinen Schlingel nicht!“ Eine Einschränkung macht der Ex-Caught in the Act“-Star allerdings: „Wenn du lange nicht gut geschlafen hast, brauchst du natürlich Sex, um danach gut einzuschlafen.“

Willi Herren gerät bei der Frage ins Stottern: „Ich will mich da jetzt nicht festlegen, weil... ähhh... ich habe ja schon ne heiße Frau und da ist das... ähh.. wir sind schon anhänglich!“ Alles klar? Klare Worte hingegen vom Wendler: „Ich würde sagen, eindeutige Grenzen sind bei uns schon Nacktheit und Sex. Das ist zu privat. Das möchte ich nicht öffentlich zur Schau stellen.“ Auch für seine junge Freundin Laura zeigt er sich verantwortungsbewusst: „Ich achte natürlich auch bei ihr darauf, dass sie nicht zu freizügig durchs Haus läuft. Da werde ich schon einschreiten.“

