Ab Folge 3233 soll Julia Grimpe (49) als Linda Baumgartner in Bichlheim, dem Spielort der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“, zu sehen sein. Das teilt die ARD in einer Pressemitteilung mit. Als Linda Baumgartner, Schwester von Christoph Saalfeld ( Dieter Bach), reist sie nach dessen schwerem Unfall nach Bichlheim. "Doch was niemand weiß: Linda und Christoph verbindet ein dunkles Geheimnis", so die ARD.

Linda Baumgartner ist ab dem 23. September bei "Sturm der Liebe" zu sehen

Linda steht nach ihrem Ehe-Aus vor den Trümmern ihres Lebens. Aber sie ist keine Frau, die sich so einfach geschlagen gibt. So nimmt sie ihr Schicksal selbst in die Hand und beschließt, in Bichlheim als Konditorin durchzustarten. "In Chefkoch André Konopka ( Joachim Lätsch) findet sie einen Verehrer, der vom ersten Moment an für die attraktive Powerfrau schwärmt", heißt es in der Mitteilung. Wird er es schaffen, Lindas Herz zu erobern?

Die neuen Folgen mit Linda Baumgartner werden voraussichtlich ab dem 23. September ausgestrahlt. Die Telenovela läuft montags bis freitags um 15.10 Uhr im Ersten. Grimpe erhielt ihre Schauspielausbildung am Bühnenstudio der Darstellenden Künste Hamburg.

goe/RND