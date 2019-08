Die vielfach ausgezeichnete Serie „The Crown“ geht am 17. November in die dritte Staffel. Das teilte der Streamingdienst Netflix am Montag mit. Erstmals wird Oscar-Preisträgerin Olivia Colman (45, „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“) die Rolle von Queen Elizabeth II. verkörpern.

In den ersten beiden Staffeln hatte Claire Foy (35) die britische Monarchin gespielt. „The Crown“ schildert als Dramaserie das Leben der Queen, angefangen mit ihrer Hochzeit 1947. Das Serienprojekt soll sich britischen Medienberichten zufolge Jahrzehnt für Jahrzehnt schließlich der Gegenwart nähern. In dem am Montag von Netflix veröffentlichten Trailer ist Colman bereits als Queen Elizabeth II. zu sehen.

Season Three of The Crown, starring Olivia Colman as Queen Elizabeth II, arrives 17th November. pic.twitter.com/eKPcUOq5Sp — The Crown (@TheCrownNetflix) August 12, 2019

In zwei Folgen der britischen Serie führt auch ein Deutscher Regie: Christian Schwochow („Bad Banks“, „Die Unsichtbare“) übernahm die Regiearbeit. Auch sein langjähriger Kameramann Frank Lamm war bei der Produktion dabei. Für die Dreharbeiten der dritten Staffel soll ein Budget von 100 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestanden haben.

dpa/goe/RND