Köln

Die größte Musikshow des Jahres findet in diesem Jahr an Halloween in der „ Lanxess Arena“ in Köln statt. Am 31. Oktober 2019 präsentiert „The Dome“ die größten Pop-Live-Acts des Jahres auf einer Bühne. Neben den Musikperformances kommen die Fans am roten Teppich hautnah in Kontakt mit den Musikern, Influencern sowie weiteren prominenten Gästen wie unter anderem den beliebten Sendegesichtern aus „ Köln 50667“, „ Berlin - Tag & Nacht“ und „ Love Island“.

The Dome 2019: Diese Stars kommen

Bisher wurde nur Senkrechtstarter Wincent Weiss („ Feuerwerk“) angekündigt. Aber im letzten Jahr gab es ein hochkarätiges Line-Up mit internationalen und nationalen Künstlern wie Little Mix, Die Lochis, Rea Garvey, Anne-Marie, Revolverheld, Lukas Graham und Lena Meyer-Landrut.

Sowohl linear als auch Online war „The Dome“ 2018 ein großer Erfolg. Die TV-Ausstrahlung der Show erzielte 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14-29-Jährigen und 13,1 Prozent Marktanteil bei jungen Frauen. Der YouTube-Stream erreichte insgesamt 130 000 Aufrufe und mehr als 10 000 User-Kommentare.

The Dome: Die erste Veranstaltung war 1997

Das spektakuläre Kult-Event „The Dome“ gibt es bereits seit 1997 und hat bereits für viele unvergessliche Momente gesorgt. Denn auf dieser Bühne standen schon einige der größten Musikkünstler der Welt. Darunter die Backstreet Boys, Boyzone, Destiny’s Child, Lenny Kravitz, Mariah Carey, * NSYNC, Ricky Martin, Rita Ora, Westlife und Wyclef Jean. Weitere Informationen und Tickets für das Event gibt es unter www.thedome.de

