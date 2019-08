Köln

Der Rätselspaß läuft noch mal auf Hochtouren: Im „The Masked Singer“-Finale am Donnerstagabend werden gleich fünf Promis bei ProSieben enttarnt. Nachdem Astronaut, Engel, Kudu, Grashüpfer und Monster einmal aufgetreten waren, musste bereits der erste gehen: Hinter dem Kudu steckte Fernsehmoderator, Sänger, Tänzer und Schauspieler Daniel Aminati.

Das war für viele keine große Überraschung: Sowohl die Zuschauer in den sozialen Netzwerken hatten schon längere Zeit auf Aminati als Kudo getippt und auch die Jury war sich recht einig, dass der 45-Jährige hinter der Maske stecken muss. Das kommentierten auch so einige bei Twitter und Co.:

Verbleibenden Vier treten in Duellen gegeneinander an

Nun werden die verblieben Vier noch in Duellen antreten: Der Grashüpfer muss gegen das Monster ran, der Engel gegen den Astronauten. Danach müssen zwei weitere die Masken lüften. Zum Abschluss werden die letzten beiden noch mal gegeneinander singen, dann wird der Gewinner gewählt.

Spekulationen zu den weiteren vier Teilnehmern gibt es viele: So wird beim Monster auf Boxerin Susi Kentikian getippt, beim Astronaut auf Sänger Max Mutzke. Und während die Zuschauer hinterm Fernseher fleißig mitraten, macht die Jury aus Max Giesinger, Ruth Moschner und Collien Ulmen-Fernandes sich im TV Gedanken darüber, wer wohl hinter den Masken stecken könnte. Als Gast-Juror ist im Finale außerdem Musiker Adel Tawil dabei.

„The Masked Singer“ hat trotz seiner sommerlichen Ausstrahlungszeit das geschafft, was lange keine Sendung im deutschen Fernsehen zustande brachte: Mit jeder Folge wuchs das Publikum. Um die geheime Identität der Kandidaten bis zum Schluss zu wahren, hat ProSieben eine Menge Aufwand betrieben: Auch hinter der Bühne müssen die Kandidaten maskiert bleiben und einheitliche Pullis mit dem Aufdruck „Don’t talk to me“ (Sprich mich nicht an) tragen.

Von RND/hsc