ProSieben war ganz aufgeregt – schließlich hat der Sender sein neu eingekauftes, quietschbuntes Format „The Masked Singer“, das in den USA und Südkorea schon Erfolge feierte, am Donnerstagabend zum ersten Mal aufs deutsche TV-Publikum losgelassen. Unter riesigen und häufig glitzernden Kostümen stecken Promis, deren Identität nicht bekannt ist, und singen. Das Publikum und eine Ratejury mit Max Giesinger, Ruth Moschner und Collien Ulmen-Fernandes rätseln, wer der singende Promi sein könnte. Ein Geheimnis wurde schon am Donnerstagabend gelüftet: Der Oktopus war die No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska. Sie hat bei der Telefonabstimmung am wenigsten Anrufe erhalten, schied damit aus dem Rennen aus und musste ihre Maske ziehen.

Doch wer sind die anderen neun verbliebenden Prominente? So rätselt das Netz.

„The Masked Singer“: Welcher Promi ist der Panther?

Eigentlich hat der Panther doch recht weibliche Rundungen. Ein Nutzer glaubt trotzdem, dass Joko Winterscheidt unter dem Latexkostüm steckt.

Doch nun her mit den ernsteren Vorschlägen. Bei Twitter fallen immer wieder zwei Namen: Sophia Thomalla und Micaela Schäfer. Und auch ein anderer Tipp klingt aufgrund des Hinweises im Einspieler, dass der Panther früher „gefangen“ gewesen sei, gar nicht so verkehrt. Es soll sich beim Panther um Vanessa Mai handeln, die früher bei „Wolkenfrei“ gesungen hat.

„The Masked Singer“: Welcher Promi ist der Kudu?

Das Kudu ist kein professioneller Sänger, glauben manche Twitter-Nutzer. Ein Top-Name für das Kudu-Rätsel ist definitiv Moderator Daniel Aminati. Andererseits hat ein anderer findiger Nutzer herausgefunden, dass Aminati zum Zeitpunkt der Liveshow im Urlaub weilt. Ist er es also doch nicht?

Einen Musiker, aber keinen Sänger, haben andere im Blick: Thomas D., Rapper bei den Fantastischen Vier.

„The Masked Singer“: Welcher Promi ist das Eichhörnchen?

Top-Favorit der Twitter-Gemeinde: Evil Jared, Bassist der Bloodhound Gang. Andere halten den Natural-Sänger und Ex von Sarah Connor, Mark Terenzi, für das Eichhörnchen.

„The Masked Singer“: Welcher Promi ist das Monster?

Beim rosa Plüschmonster sind sich die Twitter-Nutzer einig, dass es sich eher nicht um eine professionelle Sängerin handelt. Manche schmeißen den Namen Evelyn Burdecki in den Topf. Allerdings sagte ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann bei der Pressepräsentation vor der Show bereits, dass die Dschungelkönigin keinen Platz in seiner Show habe.

„The Masked Singer“: Welcher Promi ist der Schmetterling?

Der heiße Tipp der Twitter-Gemeinde: Die Entertainerin Lorielle London. Knallharte Beweisführung: Das würde auch zu dem Londonbus aus dem Einspieler-Hinweis passen.

„The Masked Singer“: Welcher Promi ist der Engel?

Für den Engel gibt es gleich mehrere Namen, die fallen. Comedian Bülent Ceylan, Musiker Olli Schulz oder Sänger Mark Forster. Andere glauben, dass die langen Haare von Star-Geiger David Garret locker unter das Kostüm passen würden.

„The Masked Singer“: Welcher Promi ist der Grashüpfer?

Beim Grashüpfer handelt es sich wieder um einen männlichen Prominenten. Hoch im Kurs: Philipp Amthor. Andere glauben, dass bei einem langen, dünnen Menschen wie dem Grashüpfer Ingolf Lück unter der Maske stecken müsste.

„The Masked Singer“: Welcher Promi ist der Astronaut?

Beim Astronauten gab es gleich ein paar Hinweise: eine Kuckusuhr, er ist das Helmtragen gewohnt und es wurden Autowracks gezeigt. Dementsprechend zielgerichtet gehen die Tipps ein.

Diese Herren aus dem Süden stehen zur Auswahl: Max Mutzke, ehemaliger ESC-Kandidat von Stefan Raab und Sänger, und Smudo, Rapper bei den Fantastischen Vier.

Die Beweislage: beide kommen aus Baden-Württemberg. Für Max Mutzke spricht: Er trat 2004 beim ESC an. Für Smudo spricht: Er ist Hobbyrennfahrer – und trägt dort Helm.

„The Masked Singer“: Welcher Promi ist der Kakadu?

Für den Kakadu scheinen sich nach Meinung der Twitter-Nutzer alle männlichen Promis mit Bauchumfang qualifiziert zu haben. Hape Kerkeling, Axel Prahl, Jürgen von der Lippe, Roberto Blanko oder Udo Walz stehen zur Auswahl. Für eine Konkretisierung müssen hier wohl noch ein paar Hinweise einlaufen.

