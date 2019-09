New York

"Die Vergangenheit hinter sich zu lassen, ist der einzige Weg nach vorne." Mit diesem Spruch hat Netflix einen neuen Teaser-Trailer zum "Breaking Bad"-Film "El Camino" veröffentlicht, der erstmals auch den Star des Streifens zeigt - Jesse Pinkman alias Aaron Paul (40). Und der ist in den exakt 70 Sekunden des Clips den Tränen nicht nur nahe.

In dem durchgehend düsteren Trailer sitzt der Gejagte hinter dem Steuer seines Fluchtwagens, irgendwo in der Einöde New Mexikos. Mit zittriger Hand zündet er sich eine Zigarette an und horcht gebannt die Radionachrichten. Von einer "schrecklichen Szene mit mehreren Todesopfern" und "hunderten Schüssen" ist darin die Rede. Die Polizeibeamten von Albuquerque hätten ein ferngesteuertes Maschinengewehr am Tatort vorgefunden, ein Verdächtiger sei geflohen. Spätestens jetzt kann Jesse Pinkman seine Emotionen nicht mehr zurückhalten.

Was bedeutet der Radio-Report?

Der kurze Clip macht noch einmal deutlich, dass "El Camino" direkt nach dem Finale der erfolgreichen Serie spielen wird. Der psychisch wie physisch schwer gezeichnete Jesse ist also noch nicht weit gekommen, seit er aus seiner Gefangenschaft fliehen konnte - und muss sogleich wieder um seine Freiheit bangen.

Ob der bemitleidenswerten Figur durch "El Camino" ein verspätetes Happy End bereitet oder ihr Schicksal sogar noch dramatischer als ohnehin wird, das erfahren Netflix-Abonnenten ab dem 11. Oktober.

RND/stk/spot